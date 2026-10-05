Judo, Valerio Accogli brilla ai Mondiali e conquista un piazzamento di spessore al debutto

Arrivano buone notizie per l’Italia anche nella sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, evento principale dell’intera stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. In una categoria di peso altamente competitiva come la -66 kg maschile, Valerio Accogli ha disputato un ottimo torneo spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo un settimo posto che fa ben sperare per il futuro.

L’emergente 22enne romano, al debutto assoluto in una rassegna iridata senior dopo un notevole percorso di crescita che l’ha proiettato a ridosso della top10 del ranking internazionale, si è fatto largo in un tabellone durissimo battendo nell’ordine l’uzbeko Azizbek Ortikov (yuko dopo quasi 4 minuti di Golden Score), l’ucraino Vadym Chernov (somma di sanzioni) ed il quotato padrone di casa n.4 al mondo Ruslan Pashayev (yuko al Golden Score).

Accogli si è poi dovuto inchinare al fenomeno giapponese Hifumi Abe, accumulando tre sanzioni e venendo quindi squalificato dopo 3’43” in cui ha tenuto testa egregiamente ad un avversario praticamente imbattibile. Le residue speranze di salire sul podio sono sfumate successivamente con la sconfitta ai ripescaggi contro il russo Murad Chopanov (due yuko a uno), ma il portacolori dei Carabinieri può ritenersi soddisfatto per il livello espresso oggi e anche per il bottino raccolto in termini di punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Giornata no per l’altro judoka italiano impegnato in questa categoria, Matteo Piras, battuto al debutto dal lituano Simas Polikevicius per doppio yuko. I protagonisti della finale per l’oro saranno il grande favorito Hifumi Abe (che ha regolato il connazionale Takeshi Takeoka in semifinale portandosi ad un passo dal quinto titolo mondiale individuale) e lo spagnolo David Garcia Torne.