Judo, Sanshiro Murao concede il bis nei -90 kg ai Mondiali. Primo oro per la Spagna a Baku

Va ufficialmente in archivio anche la quinta giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale della stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. Il day-5 della rassegna iridata ha assegnato altri due titoli individuali, nella -70 kg donne e nella -90 kg uomini, consolidando la leadership del Giappone nel medagliere.

La selezione nipponica ha conquistato infatti il settimo oro della manifestazione (su dieci categorie di peso) grazie allo show di Sanshiro Murao, che ha ribadito il suo status di numero uno al mondo della -90 kg confermandosi sul trono mondiale per la seconda edizione consecutiva al termine di un percorso impressionante (condito dal successo per ippon sul fenomeno georgiano Lasha Bekauri) in cui non è mai dovuto ricorrere al Golden Score.

In finale il vice-campione olimpico in carica si è sbarazzato del connazionale Goki Tajima (nella riedizione dell’ultimo atto di un anno fa a Budapest) mettendo a segno un waza-ari e poi chiudendo i conti per ippon dopo 3’07” a dimostrazione di una netta superiorità. Podio completato in terza piazza dal serbo Boris Rutovic e dal padrone di casa azerbaigiano Murad Fatiyev.

Nella -70 kg fa festa la Spagna con l’exploit della 24enne Ai Tsunoda Roustant, in passato già tre volte campionessa del mondo a livello giovanile tra cadetti (una volta) e juniores (due), che ha messo assieme finalmente tutti i pezzi del puzzle anche sul palcoscenico del Mondiale Senior sconfiggendo in finale per somma di sanzioni al Golden Score l’austriaca Michaela Polleres. Bronzi alla russa Madina Taimazova e alla tedesca Giovanna Scoccimarro.