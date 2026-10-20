Judo
Judo, oltre 20 azzurri iscritti al Grand Prix di Zagabria: Scutto il punto di riferimento
Mancano ormai pochi appuntamenti al termine della stagione 2026 del World Tour di judo, ed uno di questi sarà il Grand Prix di Zagabria previsto da venerdì 13 a domenica 15 novembre. Il torneo croato è inserito in calendario due settimane dopo il Grand Slam di Abu Dhabi (29-31 ottobre) ed una settimana prima dei Mondiali Junior di Tashkent (19-22 novembre), tutti eventi valevoli per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.
Le iscrizioni chiuderanno il 29 ottobre, ma ad oggi sono già ben ventuno i judoka italiani presenti nell’entry list dell’ultimo Grand Prix stagionale. A Zagabria sono attesi alcuni big del movimento azzurro tra cui la fresca vice-campionessa del mondo della -48 kg Assunta Scutto, la plurimedagliata europea dei pesi massimi Asya Tavano ed il campione europeo 2025 della -90 kg Christian Parlati (che sta rientrando dopo uno stop per infortunio).
Oltre ai nomi già citati risultano iscritti per l’Italia nelle categorie femminili Asia Avanzato (-48 kg), Gaia Stella (-52 kg), Ilaria Finestrone (-52 kg), Giulia Carnà (-57 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Savita Russo (-63 kg), Sara Corbo (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg).
Per quanto riguarda il settore maschile dovremmo vedere in azione a Zagabria anche Andrea Carlino (-60 kg), Matteo Piras (-66 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Fabio Basile (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Jean Carletti (-100 kg).