Judo, Odette Giuffrida cede in semifinale e lotterà per il bronzo ai Mondiali

Odette Giuffrida non riesce a raggiungere Uta Abe in finale, ma potrà comunque giocarsi una significativa medaglia di bronzo nella categoria -52 kg in occasione del Final Block della seconda giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento clou dell’intera stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku.

La trentunenne romana, presentatasi alla rassegna iridata da n.2 del ranking e prima testa di serie del tabellone (in assenza della kosovara Distria Krasniqi) grazie ad una stagione ricca di podi tra Europei e World Tour, si è fermata purtroppo in semifinale contro l’emergente spagnola Ariane Toro Soler venendo sorpresa da un improvviso ippon di Ko Uchi Gari che ha decretato la fine dell’incontro sulla situazione di due shido a testa quando mancavano 52″ al termine dei tempi regolamentari.

In precedenza Giuffrida, rientrata in gara poco meno di un mese fa a Budapest dopo un infortunio alla spalla rimediato a giugno in Mongolia, aveva battuto l’insidiosa giovane promessa brasiliana Rafaela Rodrigues (per somma di sanzioni dopo 3’19” di Golden Score, con un terzo shido abbastanza controverso assegnato all’avversaria), la marocchina Soumiya Iraoui (yuko) e soprattutto la padrona di casa azerbaigiana Gultaj Mammadaliyeva con una prova molto convincente (due yuko e poi ippon in 2’14”).

La campionessa mondiale del 2024 troverà nello spareggio per il bronzo l’ostica tedesca Mascha Ballhaus (oggi ad un soffio dall’impresa nei quarti contro Abe), che ha avuto la meglio negli ultimi due scontri diretti, mentre Toro Soler dovrà inventarsi il match della vita in Finale a cospetto di Uta Abe, che si trova ad un passo dal sesto titolo iridato della carriera a soli 26 anni.