Judo, Odette Giuffrida batte Ballhaus per sottomissione e si prende il bronzo mondiale! Trionfano ancora i fratelli Abe

Odette Giuffrida getta il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante una condizione fisica ancora non al 100% dopo l’infortunio alla spalla, si riscatta dalla sconfitta rimediata poche ore fa in semifinale contro la spagnola Ariane Toro Soler e batte per ippon la quotata tedesca Mascha Ballhaus, mettendosi al collo una splendida medaglia di bronzo nei -52 kg ai Mondiali di judo 2026 in corso di svolgimento a Baku.

Arriva dunque il secondo piazzamento sul podio in due giorni per la spedizione azzurra in Azerbaigian, all’indomani dell’argento di Assunta Scutto nei -48 kg, oltre ad un convincente settimo posto (maturato stamattina) del giovane Valerio Accogli nei -66 kg. Per Giuffrida si tratta della terza medaglia iridata della carriera (arrivò terza a Doha 2023 e prima ad Abu Dhabi 2024), in una stagione che l’ha vista salire sul podio in tutte e sei le gare disputate.

“Ody”, prima testa di serie del tabellone (in assenza della kosovara Distria Krasniqi) e n.2 del ranking, si è imposta nella finale di consolazione superando la n.4 al mondo Ballhaus con una meravigliosa transizione dal De Ashi Barai valutato yuko alla fase di lotta a terra costringendo alla resa la sua avversaria per sottomissione (ippon) quando mancava esattamente un minuto al termine del tempo regolamentare.

Day-2 che ha visto il doppio trionfo dei fratelli giapponesi Abe (diventato ormai un’abitudine consolidata nei grandi eventi), con Uta per la sesta volta sul trono iridato della -52 kg e Hifumi per la quinta volta sul tetto del mondo nella -66 kg sconfiggendo rispettivamente in finale Toro Soler al Golden Score per somma di sanzioni e l’altro spagnolo David Garcia Torne con un ippon spettacolare.