Judo, Mondiali 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Ambizioni anche nella gara a squadre

L’Italia si presenta con ambizioni importanti alla vigilia dei Campionati Mondiali di judo 2026, in programma dal 4 all’11 ottobre sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku e valevole come evento clou dell’intera stagione. La rassegna iridata metterà in palio ben quindici titoli (quattordici individuali ed uno a squadre) oltre ad un massimo di 1000 punti per i ranking di qualificazione verso Los Angeles 2028.

La spedizione azzurra deve fare i conti con le assenze di tre big del calibro di Alice Bellandi (scelta di programmazione in ottica olimpica per la dominatrice globale dei -78 kg), Manuel Lombardo e Christian Parlati, ma può contare su almeno un paio di concrete carte da medaglie oltre ad una lunga serie di outsider in grado di ambire ad un piazzamento di prestigio e magari anche al podio.

Le punte di diamante della delegazione tricolore in Azerbaigian sono senz’ombra di dubbio il nuovo numero uno al modo dei -100 kg Gennaro Pirelli, esploso definitivamente in questa stagione con una striscia aperta di quattro competizioni vinte in maniera consecutiva (dall’Europeo di Tbilisi al Grand Slam di Budapest), e la “solita sospetta” Odette Giuffrida, risalita fino alla seconda piazza della World Ranking List e accreditata della prima testa di serie a Baku in contumacia della kosovara Distria Krasniqi. In questa categoria la favorita d’obbligo è la giapponese Uta Abe, ma con tutte le altre “Ody” non parte battuta e ha le carte in regola per raggiungere la finale.

Se il tabellone dovesse rivelarsi favorevole, nella giornata perfetta, possono sicuramente puntare ad una medaglia anche la campionessa mondiale in carica dei -48 kg Assunta Scutto (reduce da dieci mesi molto difficili), Asya Tavano e Giovanni Esposito. Attenzione poi al Team Event, in cui questa versione dell’Italia presenta qualche punto debole ma rappresenta comunque una mina vagante che con un pizzico di fortuna avrebbe qualche chance di arrivare al Final Block.