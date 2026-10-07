Judo, Manuel Parlati e Antonio Esposito eliminati agli ottavi di finale nei -81 kg ai Mondiali

Si interrompe agli ottavi di finale l’avventura di Manuel Parlati e Antonio Esposito nella categoria -81 kg ai Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. Day-4 senza medaglie per l’Italia, che può comunque trarre delle indicazioni positive in prospettiva dalla sessione pomeridiana odierna.

Segnali molto incoraggianti soprattutto per Manuel Parlati, campione europeo U23 in carica, che ha ben figurato nelle eliminatorie battendo per waza-ari nei tempi regolamentari prima l’ostica moldavo Petru Pelivan e poi soprattutto il canadese François Gauthier-Drapeau, n.2 della World Ranking List e accreditato della testa di serie n.1 a Baku.

Il 22enne azzurro si è però fatto sorprendere successivamente da un avversario insidioso ma sulla carta meno quotato come lo sloveno Nace Herkovic (mai sul podio nel circuito maggiore), venendo proiettato a terra sulla schiena e perdendo per ippon dopo 2’20”. Fuori agli ottavi, seppur con meno rimpianti, anche Antonio Esposito, sconfitto per somma di sanzioni al Golden Score dal temibile sud coreano Lee Joonhwan, capace di eliminare in precedenza il giapponese Yuhei Oino.

Il fratello maggiore di Giovanni Esposito (settimo ieri nella -73 kg) aveva superato nei primi due turni il portoricano Adrian Gandia e l’ucraino Mykhailo Svidrak. Per entrambi i judoka italiani arriva comunque un discreto bottino di punti da aggiungere al ranking nella lunga corsa verso Los Angeles 2028.