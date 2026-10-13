Judo
Judo, l’Italia mette nel mirino il prossimo evento del World Tour: “valanga azzurra” ad Abu Dhabi
Da giovedì 29 a sabato 31 ottobre andrà in scena il Grand Slam di Abu Dhabi 2026, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Il circuito maggiore ripartirà dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti dopo la parentesi riservata ai Campionati Mondiali di Baku, con tanti atleti a caccia di punti preziosi per inseguire la qualificazione al Master di fine anno e mettere del fieno in cascina verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
Quando manca un giorno alla chiusura delle iscrizioni, nell’entry list del torneo figurano oltre 400 atleti provenienti da 59 Paesi tra cui ben 23 azzurri. L’Italia si presenterà ad Abu Dhabi con una rappresentativa piuttosto nutrita, in cui mancheranno all’appello tutti i big (o quasi) mentre ci sarà spazio per tante seconde e terze linee del movimento tricolore.
Ad oggi sono iscritti nel settore maschile Andrea Carlino (-60 kg), Biagio D’Angelo (-60 kg), Matteo Piras (-66 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Vincenzo Pelligra (-81 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Daniele Accogli (-100 kg) e anche Christian Parlati (-90 kg), costretto a saltare la rassegna iridata per un brutto infortunio rimediato un mese fa a Budapest.
In campo femminile saranno impegnate per i colori azzurri Giulia Ghiglione (-48 kg), Francesca Milani (-48 kg), Kenya Perna (-52 kg), Silvia Pellitteri (-57 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Savita Russo (-63 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Claudia Sperotti (-78 kg), Erica Simonetti (+78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).