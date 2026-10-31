Judo, l’Italia cala il tris di podi nel day-3 al Grand Slam di Abu Dhabi. Ottimo rientro di Parlati

Dopo aver raccolto due quinti ed un settimo posto nelle prime due giornate, l’Italia si esalta nel day-3 sui tatami della Mubadala Arena portando a casa tre piazzamenti sul podio ed una quinta piazza al Grand Slam di Abu Dhabi 2026, quartultimo torneo stagionale del World Tour di judo e terzultimo appuntamento della regular season prima del Master di fine anno.

Doppia top3 per le azzurre dei pesi massimi, con Asya Tavano ed Erica Simonetti che hanno condiviso il terzo gradino del podio ottenendo rispettivamente la settima e la seconda “medaglia” Slam della carriera a 24 anni. Tavano ha sconfitto la portoghese Rochele Nunes e nalla finalina per ippon la brasiliana Giovanna Santos dopo aver perso in semifinale con la croata Helena Vukovic, mentre Simonetti ha regolato la polacca Kinga Wolszczak, la russa Daria Rechkalova ed infine l’azerbaigiana Madina Kaisinova cedendo solamente alla formidabile israeliana Raz Hershko in semifinale al Golden Score per somma di sanzioni.

Grandi emozioni anche nella -90 kg maschile, che ha visto il derby tricolore tra Kenny Komi Bedel ed il rientrante Christian Parlati (dopo l’operazione per il brutto infortunio rimediato quasi due mesi fa a Budapest che lo ha costretto a saltare i Mondiali di Baku) vinto dal primo per waza-ari al Golden Score nello spareggio che metteva in palio la terza moneta. Notevole il cammino di entrambi, impreziosito nel caso di Parlati dal successo per ippon sul russo Mansur Lorsanov ai quarti di finale. Fuori al primo turno Daniele Accogli nella -100 e Claudia Sperotti nella -78 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2026 di judo.

-78 kg F

1 Lytvynenko (Uae)

2 Sampaio (Por)

3 Van Heemst (Ned) e Reid (Grb)

+78 kg F

1 Vukovic (Cro)

2 Hershko (Isr)

3 Tavano (Ita) e Simonetti (Ita)

-90 kg M

1 Ivanov (Bul)

2 Latisev (Mda)

3 Lorsanov (Rus) e Bedel (Ita)

-100 kg M

1 Bifov (Rus)

2 Diesse (Fra)

3 Savytskiy (Ukr) e Baikamurov (Kaz)

+100 kg M

1 Demetrashvili (Geo)

2 Kokauri (Geo)

3 Batchaev (Rus) e Inaneishvili (Geo)