Judo, Italia eliminata al primo turno dalla Georgia nella prova a squadre dei Mondiali

Si ferma al primo turno l’avventura dell’Italia nella prova a squadre che chiude ufficialmente il programma dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale dell’intera stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. La formazione azzurra è uscita di scena al debutto, venendo estromessa dalla corsa per le medaglie nel Team Event iridato.

Il sorteggio era stato terribile per la nazionale italiana, reduce da un bronzo ed un quinto posto nelle ultime due edizioni del Mondiale a squadre, che ha dovuto fronteggiare subito i campioni del mondo in carica della Georgia. La compagine caucasica ha dominato la serie, portandosi sul 3-0 grazie ai successi di Irakli Demetrashvili su Kwadjo Anani (+90 kg), di Eteri Liparteliani su Giulia Carnà (-57 kg) e di Giorgi Loladze su Antonio Esposito (-73 kg).

L’unico punto azzurro è stato ottenuto da Irene Pedrotti contro Nino Gulbani nella -70 kg, ma la Georgia ha poi chiuso i conti sul 4-1 con l’affermazione di Luka Maisuradze su Kenny Komi Bedel nella -90 kg. Le eliminatorie sono proseguite successivamente con qualche risultato a sorpresa e saranno Giappone e Russia a contendersi il titolo nella finalissima.