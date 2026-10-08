Judo
Judo, Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin lontane dal podio nei -70 kg ai Mondiali
Si chiude con un bilancio negativo il torneo delle azzurre impegnate nella categoria -70 kg ai Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale della stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. L’Italia resta dunque a bocca asciutta nel day-5 della rassegna iridata (eliminato agli ottavi anche Kenny Komi Bedel nei -90 kg), rimanendo ancorata alle due medaglie ottenute da Assunta Scutto e Odette Giuffrida.
Stop immediato dopo un bye al primo turno per Giorgia Stangherlin, ottava testa di serie, che non sfrutta un ottimo tabellone (era uscita di scena anche la n.1 Lara Cvjetko) e perde una grande occasione di macinare punti pesanti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 venendo sconfitta per yuko dalla bosniaca Aleksandra Samardzic.
Fuori dai giochi ai sedicesimi di finale anche Irene Pedrotti, che ha battuto al debutto per yuko la polacca Aleksandra Kowalewska cedendo poi all’ostica britannica Kelly Petersen Pollard per waza-ari dopo quasi tre minuti di Golden Score. La finale per l’oro in programma nel pomeriggio vedrà combattere l’austriaca Michaela Polleres contro la spagnola Ai Tsunoda Roustant.