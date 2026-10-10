Judo, Inal Tasoev in evidenza nei +100 kg dei Mondiali: il russo a caccia dell’oro e tanto Azerbaijan nel Final Block

Senza italiani in gara, la fase eliminatoria dei Mondiali 2026 di judo riservata ai +100 kg, alla National Gymnastics Arena di Baku, è stata dominata da Inal Tasoev. Il russo, numero uno del ranking e tre volte campione del mondo, è stato ai limiti della perfezione: ippon su Kovinic e Nakano, yuko su Krpalek ai quarti, ippon fulminante su Gamzatkhanov in semifinale. L’unico incontro realmente equilibrato è stato quello con il ceco, deciso da un solo yuko.

I primi turni hanno offerto molti ippon, ma anche qualche scossone. Kovinic ha rimontato Vracar con un successo all’ultimo secondo disponibile, dopo aver rischiato di perdere per waza-ari. Più avanti sono state decisive la tenuta tattica e la gestione dei shido. Puumalainen è passato grazie al terzo shido a carico del coreano Lee. Nasibov ha superato il tedesco Kone, che era avanti per yuko. Semenenko è stato eliminato dalle penalità da Khammo.

Il Golden Score ha fatto selezione. Turoboyev ha eliminato Demetrashvili con un ippon nel tempo supplementare, Balyevskyy ha avuto la meglio su Tataroglu dopo quasi tre minuti e Gamzatkhanov ha superato Turoboyev agli ottavi. Krpalek ha avanzato con due yuko contro Messe A Bessong e Magomedomarov, un’impostazione prudente ma efficace.

Ai quarti Puumalainen ha eliminato Endovitskii, Gamzatkhanov ha battuto Spijkers per yuko e Kokauri ha approfittato del terzo shido di Nasibov. In semifinale Kokauri ha fermato Puumalainen, aprendosi la strada verso la finale. Ai ripescaggi Krpalek ha trovato l’ippon su Spijkers nel finale, mentre Nasibov ha eliminato al golden score il secondo russo, Endovitskii.

Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, con tre azeri nel Final Block. Kokauri è già sicuro di una medaglia, provando a contendere il metallo più pregiato a Tasoev, e il derby per il bronzo tra Nasibov e Gamzatkhanov ne garantisce un’altra ai padroni di casa.