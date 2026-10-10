Judo, il tabellone del Team Event ai Mondiali. Primo turno da incubo per l’Italia

Domenica 11 ottobre andrà in scena l’ottava e ultima giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale della stagione in programma presso la National Gymnastics Arena di Baku. La rassegna iridata si chiuderà come di consueto con la prova a squadre miste, che metterà in palio il quindicesimo titolo della manifestazione.

L’Italia prenderà parte al Team Event ma non ha avuto un sorteggio favorevole e dovrà affrontare già al primo turno i campioni mondiali in carica della specialità. Gli azzurri, esclusi dal novero delle teste di serie, dovranno vedersela al debutto con la fortissima Georgia dei vari Lasha Shavdatuashvili, Lasha Bekauri, Luka Maisuradze, Guram Tushishvili ed Eteri Liparteliani.

In assenza di due delle tre medagliate individuali Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la compagine italiana sarà formata dai seguenti atleti: Giulia Carnà (57 kg), Michela Terranova (-57 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Asya Tavano (+70 kg), Erica Simonetti (+70 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Manuel Parlati (-90 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Kwadjo Anani (+90 kg).

TABELLONE TEAM EVENT MONDIALI JUDO 2026

Brasile vs Cina

Cuba vs Turchia

Mongolia vs Kirghizistan

Giappone vs Azerbaigian/Austria

Italia vs Georgia

Uzbekistan vs Germania

Corea del Sud vs Russia/Emirati Arabi Uniti

Kazakistan vs Francia