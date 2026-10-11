Judo, il Giappone travolge la Russia in finale e si riprende lo scettro mondiale nel Team Event

Si chiude in bellezza per il Giappone un’edizione trionfale dei Campionati Mondiali di judo presso la National Gymnastics Arena di Baku. Dopo aver dettato legge nelle categorie individuali portando a casa sette medaglie d’oro, il Paese del Sol Levante si è imposto anche nel Team Event che ha chiuso ufficialmente il programma della rassegna iridata.

La selezione nipponica ha dominato in lungo e in largo il torneo odierno, vincendo nel suo percorso per 4-1 contro Azerbaigian e Mongolia per poi non concedere neanche un punto alla Cina in semifinale prima di fare la voce grossa anche nell’ultimo atto contro la Russia tornando sul trono mondiale della specialità dopo il passaggio a vuoto (bronzo) del 2025. Il Giappone conquista dunque l’ottavo oro iridato nella prova a squadre miste (su nove edizioni disputate nella storia) ribadendo la netta superiorità evidenziata in questa settimana a Baku.

I 4 punti nipponici che hanno regalato il successo in finale portano la firma Shiho Tanaka nella -70 kg, Sanshiro Murao nella -90 kg, Mao Arai nella +70 kg e Akari Omori nella -57 kg, mentre l’unica affermazione russa è arrivata tra i pesi massimi maschili con Tamerlan Bashaev. Bronzo a Georgia e Uzbekistan, che hanno sconfitto la Cina 4-1 e l’Uzbekistan 4-2 nelle rispettive finali di consolazione.