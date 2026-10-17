Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Mondiale 2026: Italia virtualmente qualificata in 12 categorie su 14

Quattro mesi dopo l’apertura del periodo biennale di qualificazione (dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028) del judo verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, l’IJF ha pubblicato il primo aggiornamento ufficiale dei ranking olimpici al termine dei Campionati Mondiali Assoluti di Baku, andati in scena presso la capitale dell’Azerbaigian dal 4 all’11 ottobre.

Ricordiamo che verranno promossi direttamente ai Giochi Olimpici i migliori 17 del ranking in ciascuna categoria di peso (Stati Uniti esclusi da questo discorso, avendo diritto al contingente massimo da Paese ospitante), considerando sempre un solo partecipante (il meglio piazzato in classifica) per ogni Paese nelle varie categorie. La quota è nominale ma, nel caso in cui due o più connazionali si trovassero in zona qualificazione per il medesimo evento, allora sarebbe il Comitato Olimpico Nazionale in questione a dover scegliere chi convocare per l’appuntamento a cinque cerchi.

104 posti aggiuntivi verranno assegnati poi sempre in base all’IJF World Ranking List, ma rispettando una specifica rappresentanza continentale ed indicando al massimo un singolo atleta per ogni Paese (tra quelli non ancora qualificati direttamente in una determinata categoria di peso) secondo il seguente schema:

Africa: 12 uomini e 12 donne

Europa: 13 uomini e 13 donne

Asia: 12 uomini e 12 donne

Oceania: 4 uomini e 4 donne

Americhe: 11 uomini e 11 donne

Previsti infine degli ulteriori slot legati al Team Event, oltre alle quote distribuite da una commissione tripartita alle nazioni più piccole e meno competitive, ma questi meccanismi non dovrebbero riguardare l’Italia. Ad oggi il judo azzurro porterebbe a Los Angeles 12 atleti, venendo rappresentato in tutte le categorie ad eccezione della -78 kg (Alice Bellandi non ha ancora gareggiato da giugno) e della +100 kg.

11 azzurri otterrebbero la qualificazione diretta, mentre il dodicesimo pass verrebbe assegnato a Carlotta Avanzato nella -63 kg tramite una quota continentale. In generale è comunque ancora troppo presto per dare peso a questa classifica, anche se alcuni judoka italiani hanno già raccolto punti pesanti facendo un discreto passo avanti verso Los Angeles 2028 tra cui Gennaro Pirelli (n.1 nella -100 kg), Assunta Scutto (seconda nella -48 kg), Odette Giuffrida (quarta nella -52 kg) e Asya Tavano (sesta nella +78 kg).