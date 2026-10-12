Judo, i ranking mondiali aggiornati dopo Baku. Pirelli resta n.1, Scutto risale e torna in top10

L’IJF ha pubblicato l’aggiornamento della World Ranking List al termine dei Campionati Mondiali di judo, andati in scena la scorsa settimana in quel di Baku. La rassegna iridata metteva in palio ben 2000 punti (destinati ai vincitori), di conseguenza in alcune categorie di peso si è verificato un notevole rimescolamento della situazione ai piani alti della classifica.

In casa Italia resiste in vetta alla graduatoria della -100 kg Gennaro Pirelli, che mantiene un vantaggio di soli 8 punti sul georgiano fresco campione del mondo Ilia Sulamanidze con il bronzo conquistato in Azerbaigian. Perde un paio di posizioni Odette Giuffrida, che si attesta al quarto posto nella -52 kg, mentre Asya Tavano sale un gradino ed entra nella top5 della +78 kg.

Stabile in ottava piazza la campionessa olimpica della -78 kg Alice Bellandi (assente a Baku), che occupa la stessa posizione di Giovanni Esposito (-73 kg), ma il vero balzo lo compie Assunta Scutto risalendo dal 18° al 9° posto del ranking nella -48 kg grazie all’argento mondiale. Il movimento azzurro può contare poi su un nutrito gruppo di atleti in corsa per la qualificazione al Master di fine anno. Ricordiamo infatti che il World Judo Masters di Dushanbe (fondamentale in ottica Los Angeles 2028 assegnando un massimo di 1800 punti), in programma dal 18 al 20 dicembre, sarà riservato esclusivamente ai primi 36 del ranking in ogni categoria senza limitazioni legate alla nazionalità.

Ad oggi, oltre ai judoka italiani già citati in precedenza, sarebbero virtualmente qualificati per il Master anche Leonardo Valeriani (13° nei -73 kg), Valerio Accogli (14° nei -66 kg), Kenny Komi Bedel (21° nei -90 kg), Elios Manzi (23° nei -66 kg), Manuel Lombardo (25° nei -73 kg), Christian Parlati (26° nei -90 kg ma fermo per un brutto infortunio) e Antonio Esposito (36° nei -81 kg) al maschile; Giorgia Stangherlin (14ma nei -70 kg), Irene Pedrotti (16ma nei -70 kg), Carlotta Avanzato (19ma nei -63 kg), Erica Simonetti (19ma nei +78 kg), Giulia Carnà (23ma nei -57 kg), Giulia Ghiglione (32ma nei -48 kg), Veronica Toniolo (33ma nei -57 kg), Kenya Perna (34ma nei -52 kg) e Francesca Milani (36ma nei -48 kg) nel settore femminile.