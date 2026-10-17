Judo
Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior: 18 azzurrini puntano alla medaglia e sognano le Olimpiadi
Tra poco più di un mese andranno in scena i Campionati Mondiali Junior di judo 2026, in programma a Tashkent da giovedì 19 a domenica 22 novembre. La capitale uzbeka ospiterà l’evento giovanile internazionale più importante della stagione, valevole anche per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028 (in palio 700 punti, come in occasione dei tornei Grand Prix).
Dopo aver raccolto due medaglie a Dushanbe nel 2024 ed una sola a Lima nel 2025 (due di questi tre podi portano la firma di Savita Russo), l’Italia spera di ottenere un bottino soddisfacente nella speranza di trovare in corsa nuovi atleti in grado di puntare al pass a cinque cerchi. Per quanto visto agli Europei Junior di inizio settembre a Podgorica non sarà facile recitare un ruolo da protagonista, ma la spedizione azzurra proverà a superarsi usufruendo del contingente massimo.
Nelle categorie maschili risultano iscritti alla manifestazione Raffaele Sodano (-60 kg), Francesco Crociani (-60 kg), Alessandro Bicorgni (-66 kg), il bronzo europeo U21 Lucio Tavoletta (-73 kg), Gabriele Piccolo (-73 kg), Edoardo Michele Russo (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg), Alex Carta (-90 kg) e Francesco Mazzon (-100 kg).
In campo femminile sono state selezionate Alice Bersellini (-52 kg), la fresca vice-campionessa europea Under 21 Alice Martellacci (-57 kg), Giulia Sorelli (-57 kg), Giorgia Frosoni (-63 kg), Marika Cavaglia (-63 kg), Sara Virgilio (-70 kg), Giorgia Grassi (-70 kg), Aurora Mengia (-78 kg) e Cinzia Caponetto (-78 kg).