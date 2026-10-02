Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: definito il roster completo, due nuovi innesti per il Team Event

Ultime ore di attesa in vista dei Campionati Mondiali di judo 2026, in programma dal 4 all’11 ottobre sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku. L’appuntamento più importante della stagione è ormai alle porte, con la capitale dell’Azerbaigian che accoglierà oltre 900 atleti provenienti da più di 90 Paesi diversi per un torneo che mette in palio punti pesanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Alla vigilia del sorteggio dei tabelloni risultano iscritti ancora i 18 judoka azzurri inizialmente selezionati per le categorie individuali. In campo maschile vedremo in azione Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg) ed il numero uno del ranking Gennaro Pirelli (100 kg).

Per quanto riguarda il settore femminile figurano nell’entry list della rassegna iridata Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). La Fijlkam ha comunicato inoltre che saranno presenti in loco anche Michela Terranova (-57 kg) e Kwadjo Anani (+90 kg) per far parte del roster italiano in occasione del Team Event di fine manifestazione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di judo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUDO 2026

DONNE

Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Asya Tavano (+78 kg), Erica Simonetti (+78 kg).

UOMINI

Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).

A DISPOSIZIONE PER IL TEAM EVENT

Michela Terranova (-57 kg), Kwadjo Anani (+90 kg).