Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23: Giulia Carnà e Manuel Parlati le punte azzurre a Napoli

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre si terranno in Italia i Campionati Europei Under 23 di judo 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione nel panorama internazionale giovanile. La rassegna continentale andrà in scena a Napoli, sui tatami del PalaVesuvio di Ponticelli, mettendo in palio quattordici titoli individuali ed uno a squadre.

La chiusura ufficiale delle iscrizioni è prevista il 19 ottobre, ma ad oggi sono oltre 250 (provenienti da 33 Paesi) gli atleti presenti nell’entry list della manifestazione riservata a judoka europei nati tra il 2004 ed il 2011. Nelle prime due giornate di gara si disputeranno le categorie di peso individuali, mentre domenica i riflettori saranno puntati sul Team Event.

In attesa di eventuali sostituzioni da qui alle prossime due settimane, è già noto il roster provvisorio della selezione azzurra almeno per quanto riguarda le prove individuali. Spicca la presenza dei campioni continentali U23 in carica Giulia Carnà (-57 kg) e Manuel Parlati (-81 kg), entrambi reduci da una positiva partecipazione ai Mondiali Assoluti di Baku.

Gli altri convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 di Napoli sono Elena Guarducci (-48 kg), Sofia Mazzola (-48 kg), Gaia Stella (-52 kg), Alessandra Rocco (-52 kg), Michela Terranova (-57 kg), Serena Ondei (-70 kg), Lucia Magli (-78 kg), Sofia Kubler (+78 kg) al femminile e Pietro Andreini (-60 kg), Mario Tinelli (-60 kg), Federico Ninfo (-66 kg), Alessio De Luca (-66 kg), Federico Bosis (-73 kg), Fabrizio Esposito (-73 kg). Cristiano Mincinesi (-90 kg), Francesco Basso (+100 kg) al maschile.