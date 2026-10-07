Judo, Haruka Kaju e Tato Grigalashvili trionfano nel day-4 dei Mondiali di Baku

Si è chiusa alla National Gymnastics Arena di Baku la quarta giornata dei Mondiali di judo 2026. Il Final Block odierno non ha visto protagonisti gli azzurri, già usciti nelle fasi eliminatorie: Carlotta Avanzato nei -63 kg femminili, Manuel Parlati e Antonio Esposito nei -81 kg maschili.

Nei -63 kg la giapponese Haruka Kaju si è confermata la migliore, dopo il titolo iridato conquistato lo scorso anno in Ungheria. La nipponica, numero 1 del ranking e favorita della vigilia, ha affrontato in finale l’israeliana Kerem Primo, numero 27 del ranking mondiale.

L’incontro si è chiuso in meno di 2′, quando Kaju ha concluso un’azione a terra con un’immobilizzazione (osaekomi) che ha portato all’ippon, non dando chance a Primo. Il podio è stato completato dalla ceca Renata Zachova e dalla mongola Enkhriilen Lkhagvatogoo.

Nella finale dei -81 kg maschili il georgiano Tato Grigalashvili ha conquistato il quarto oro mondiale della carriera, battendo l’azero Zelim Tckaev. L’incontro si è protratto fino al Golden Score ed è stato deciso da un ribaltamento del georgiano che, dopo 5’52” di tempo supplementare, ha schienato l’avversario. Per Grigalashvili, argento olimpico a Parigi 2024, si tratta dell’ottava medaglia mondiale (4 ori, 2 argenti e 2 bronzi). Sul gradino più basso del podio hanno terminato l’altro azero Omar Rajabi e il serbo Mihajlo Simin.