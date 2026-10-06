Judo
Judo, Giulia Carnà si ferma agli ottavi di finale nei -57 kg ai Mondiali
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Giulia Carnà nei -57 kg ai Mondiali di judo di Baku (Azerbaijan). L’azzurra supera il primo ostacolo del tabellone, ma deve poi arrendersi alla croata Ana Viktorija Puljiz, al termine di un incontro deciso dagli shido.
Carnà, che beneficiava di un bye al primo turno, debutta contro l’indiana Yamini Mourya e riesce a imporsi con autorevolezza. L’azzurra conduce il combattimento fino a trovare l’osaekomi decisivo: l’immobilizzazione vale l’ippon e soprattutto il passaggio agli ottavi di finale.
L’asticella si alza immediatamente con la croata Puljiz, avversaria di maggiore esperienza e undicesima nel ranking internazionale. La sfida rimane equilibrata e combattuta. Entrambe ricevono uno shido per passività, mentre Carnà deve prestare particolare attenzione alla gestione delle prese.
Con il combattimento ancora in bilico arriva la seconda sanzione per l’azzurra, che lascia irregolarmente le prese. Anche Puljiz riceve nel frattempo il secondo shido, ristabilendo la perfetta parità sul piano delle penalità.
Nel finale, però, Carnà incappa nel terzo shido. Scatta così l’hansoku make e il torneo della judoka italiana si conclude agli ottavi di finale. Una battuta d’arresto amara, soprattutto per la modalità con cui arriva, dopo un esordio convincente e una sfida contro una rivale di alto livello. L’Italia resta quindi senza rappresentanti nel Final Block dei -57 kg.