Judo, Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani vicini al podio nei -73 kg ai Mondiali

L’Italia chiude senza medaglie la giornata dei -73 kg uomini ai Mondiali di judo di Baku (Azerbaijan), ma il cammino di Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani è stato considerevole. Entrambi gli azzurri hanno raggiunto i quarti di finale, assicurandosi almeno il ripescaggio per la finale per il bronzo, prima di chiudere il torneo al settimo posto.

Esposito si è esaltato negli ottavi di finale contro il padrone di casa e campione olimpico Hidayat Heydarov. L’azzurro resta ordinato e aggressivo nel corso del combattimento, riuscendo a resistere alla pressione dell’avversario. Nel finale Heydarov incappa nella terza sanzione dopo un falso attacco e viene squalificato per hansoku make: Esposito firma così uno dei risultati più importanti della sua giornata e si qualifica ai quarti.

Di fronte c’è il brasiliano Daniel Cargnin, numero due del ranking internazionale. Il judoka tricolore parte bene, trova uno yuko e sembra poter gestire la sfida, ma il sudamericano reagisce e piazza il waza-ari che decide l’incontro. L’azzurro è quindi costretto al ripescaggio, dove affronta l’israeliano Yehonatan Elbaz. Dopo un confronto combattuto, Esposito incassa il secondo yuko dell’avversario e deve arrendersi, chiudendo così al settimo posto.

Per quanto concerne Valeriani, il nostro portacolori si impone prima contro il turco Bilal Ciloglu e poi contro il kosovaro Dardan Cena. Opposto a quest’ultimo l’azzurro costruisce il successo attraverso un’azione di osaekomi, trovando due waza-ari che valgono l’ippon e l’accesso ai quarti di finale.

A quel punto Valeriani se la vede con il giapponese Ryuga Tanaka in un incontro estremamente equilibrato. L’azzurro rimane a lungo nel match, ma a circa quaranta secondi dalla conclusione arriva lo yuko del nipponico, sufficiente per determinare il passaggio in semifinale di Tanaka e spedire il judoka tricolore al ripescaggio.

C’è il padrone di casa Rashid Mammadaliyev da affrontare. Il judoka italiano prova a rimanere in partita, ma a due minuti dalla conclusione subisce l’ippon dell’azero, che pone fine al suo torneo.