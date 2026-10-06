Judo, Giappone pigliatutto anche nel day-3 ai Mondiali. Vincono Omori e Takeoka

Il Giappone continua a dominare la scena (5 ori su 6 categorie individuali) e fa bottino pieno in termini di vittorie anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale dell’intera stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. Dopo l’argento di Assunta Scutto ed il bronzo di Odette Giuffrida, l’Italia resta a bocca asciutta quest’oggi raccogliendo comunque dei piazzamenti positivi (settimi Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani).

Il Final Block odierno si è aperto con gli incontri della -57 kg, in cui Akari Omori ha conquistato il primo titolo iridato della carriera (al debutto assoluto in un Mondiale Senior) a conferma del notevole ruolino di marcia delle ultime due stagioni nel World Tour. La 24enne nipponica capace di sconfiggere ai quarti la connazionale Momo Tamaoki, ha rischiato grosso in finale andando vicina a subire uno yuko nei tempi regolamentari per poi trovare il guizzo decisivo nella lotta a terra immobilizzando la georgiana Eteri Liparteliani e vincendo per ippon al Golden Score. Podio completato in terza piazza dalla serba Marica Perisic e dalla croata Ana Viktorija Puljiz. (che aveva regolato agli ottavi l’azzurra Giulia Carnà).

Nella -73 kg maschile è arrivato il primo oro ad un Mondiale Senior del 22enne giapponese Ryuga Tanaka (già campione iridato juniores nel 2022), che si è imposto nell’ultimo atto per yuko al Golden Score su Makhmadbek Makhmadbekov, russo che gareggia sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Bronzi al giovane talento francese Dayyan Boulemtafes e al padrone di casa azero Rashid Mammadaliyev.