Judo, Gennaro Pirelli si riscatta e sale sul podio mondiale! Terza medaglia azzurra a Baku

Gennaro Pirelli corona il suo ottimo percorso odierno ed in generale una stagione da sogno conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria -100 kg ai Campionati Mondiali di judo 2026, in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio (dopo sei giornate) per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all’argento di Assunta Scutto nella -48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella -52 kg.

Pirelli arrivava alla rassegna iridata da numero 1 della World Ranking List con alle spalle una sequenza aperta di quattro tornei vinti in maniera consecutiva (tra cui il Campionato d’Europa), ma il suo sogno di diventare il primo uomo italiano ad aggiudicarsi un titolo mondiale è sfumato in semifinale contro il formidabile georgiano Ilia Sulamanidze.

Il 26enne napoletano ha avuto la forza di reagire nel Final Block pomeridiano, sconfiggendo per yuko il sorprendente uzbeko Tulkinbek Turdiev (ritrovandosi ad una sanzione dalla squalifica, nonostante un incontro sostanzialmente dominato) e ottenendo la prima medaglia della carriera in un Campionato del Mondo Senior, sette anni dopo il bronzo iridato juniores raccolto nel 2019 a Marrakech nella -90 kg.

L’ultimo atto del torneo si è concluso con un epilogo molto controverso, che ha premiato l’argento olimpico in carica Sulamanidze tramite la Video Review arbitrale dopo che inizialmente era stato assegnato invece al giovane talento giapponese Dota Arai il waza-ari della vittoria al Golden Score. Primo titolo mondiale anche per l’ucraina (sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti) Yelyzaveta Lytvynenko, che ha trionfato nella -78 kg travolgendo in finale la francese Kaila Issoufi.