Judo, Gennaro Pirelli cede in semifinale a Sulamanidze e lotterà per il bronzo ai Mondiali

Si interrompe dopo quattro tornei e ventuno incontri vinti consecutivamente la striscia positiva di Gennaro Pirelli, battuto in semifinale dal formidabile georgiano Ilia Sulamanidze nella categoria -100 kg ai Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale della stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku.

Il 26enne azzurro, che non perdeva un combattimento da inizio febbraio (al Grand Slam di Parigi), si è reso protagonista di un ottimo cammino nelle fasi eliminatorie odierne onorando al meglio il suo nuovo status di n.1 della World Ranking List con tre successi di spessore ottenuti per punteggio tecnico contro lo svizzero Daniel Eich (waza-ari allo scadere dei regolamentari), lo spagnolo bi-campione iridato Nikoloz Sherazadishvili (ippon in 1’47”) ed il quotato ucraino Anton Savytskiy (waza-ari al Golden Score).

In semifinale Pirelli si è arreso ad un avversario di livello stellare del calibro di Sulamanidze, argento olimpico a Parigi 2024 ed ex numero uno al mondo, che ha colto di sorpresa il nostro portacolori con un contrattacco perfetto proiettandolo sulla schiena e mettendo a segno l’ippon della vittoria dopo soli 46 secondi. “Genny” tornerà sul tatami nel pomeriggio per andare a caccia della sua prima medaglia mondiale senior della carriera, sfidando la rivelazione uzbeka Tulkinbek Turdiev nello spareggio per il bronzo.

Il match con in palio il titolo iridato nella -100 kg si preannuncia a dir poco scoppiettante, con Sulamanidze che se la vedrà con il giovane fenomeno giapponese Dota Arai. Nella -78 kg donne, orfana della stella italiana Alice Bellandi, saranno la francese Kaila Issoufi e l’ucraina che gareggia per i colori degli Emirati Arabi Uniti Yelyzaveta Lytvynenko a contendersi il trono mondiale.