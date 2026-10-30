Judo, Gaia Stella e Fabrizio Esposito in trionfo a Napoli! Poker di medaglie azzurre agli Europei U23

L’Italia sfrutta il “fattore campo” del PalaVesuvio e si porta in testa al medagliere al termine della giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 23 di judo 2026 a Napoli. La delegazione azzurra ha raccolto nel complesso due ori e due argenti per un totale di quattro podi nel day-1 della rassegna continentale casalinga riservata ad atleti nati tra il 2004 ed il 2011.

La prima delle due vittorie italiane odierne porta la firma di Gaia Stella, già oro europeo juniores nel 2025 a Bratislava, che si è imposta nella categoria fino a 52 kg collezionando quattro successi consecutivi per punteggio tecnico senza dover mai ricorrere al Golden Score tra cui l’affermazione in finale per yuko sulla spagnola Marta Beorlegui Oses.

Il secondo titolo azzurro di giornata è arrivato poi nei -73 con il beniamino locale Fabrizio Esposito, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico partenopeo battendo al Golden Score per yuko nell’ultimo atto il bulgaro Victor Skerlev al termine di un percorso straordinario (cinque match vinti per punteggio tecnico) e regalandosi la prima medaglia internazionale di peso della carriera a 22 anni.

Italia protagonista anche nei -57 kg con la campionessa continentale juniores 2025 Michela Terranova, battuta (in rimonta) per ippon solamente dalla forte spagnola Adriana Rodriguez Salvador e relegata quindi sul secondo gradino del podio come Pietro Andreini, che si è messo al collo un argento di spessore nei -60 kg cedendo in finale per waza-ari all’israeliano Yehonatan Veksler.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Under 23 2026 di judo.

-48 kg F

1 Bogdan (Rou)

2 Vandevoort (Bel)

3 Ertem (Tur) e Szeleczki (Hun)

-52 kg F

1 Stella (Ita)

2 Beorlegui Oses (Esp)

3 Hayun (Isr) e Cuq (Fra)

-57 kg F

1 Rodriguez Salvador (Esp)

2 Terranova (Ita)

3 Melis (Fra) e Loladze (Geo)

-63 kg F

1 Simic (Cro)

2 Cvjetko (Cro)

3 Nisavic (Srb) e Nitsche (Ger)

-60 kg M

1 Veksler (Isr)

2 Andreini (Ita)

3 Gadelia (Geo) e Motoly Bongambe (Fra)

-66 kg M

1 Rahimov (Aze)

2 Von Harten (Ned)

3 Viskov (Ukr) e Milosevic (Srb)

-73 kg M

1 Esposito (Ita)

2 Skerlev (Bul)

3 Mitru (Mda) e Beruashvili (Geo)