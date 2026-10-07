Judo, Carlotta Avanzato sorpresa da Kerem Primo al primo turno dei Mondiali nei -63 kg

Carlotta Avanzato incappa in un sorteggio a posteriori sfortunato e viene purtroppo eliminata al primo turno nella categoria -63 kg in occasione della sessione pomeridiana della quarta giornata dei Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento principale della stagione in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku.

La 24enne romana, progredita in maniera esponenziale nel corso del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 con diversi risultati di rilievo che l’hanno proiettata tra le prime 15 della World Ranking List, è uscita subito di scena in questa edizione della rassegna iridata cedendo nettamente alla giovane israeliana Kerem Primo in un match d’esordio rivelatosi ancor più complicato del previsto.

Avanzato, già spalle al muro dopo aver accumulato due shido in 2’29” (contro uno solo dell’avversaria), si è fatta sorprendere da un Seoi Nage valutato waza-ari venendo poi immobilizzata a terra e subendo l’ippon a 23″ dalla fine. Primo, reduce quasi un mese fa dal suo primo podio in uno Slam a 21 anni, ha dimostrato successivamente di essere nella giornata della vita entrando addirittura in zona medaglie.