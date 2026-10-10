Judo, Asya Tavano batte la campionessa olimpica e combatterà per il bronzo mondiale tra i pesi massimi

Buone notizie per i colori azzurri al termine della sessione mattutina del day-7 ai Campionati Mondiali di judo 2026, in corso di svolgimento presso la National Gymnastics Arena di Baku. Asya Tavano, una delle due italiane impegnate oggi tra i pesi massimi, ha ottenuto infatti il pass per la finale di consolazione nella +78 kg e potrà combattere per il bronzo iridato.

La 24enne friulana, già quattro volte sul podio ai Campionati d’Europa ma mai ad un Mondiale, si presentava in Azerbaigian da n.6 della World Ranking List e ha sfruttato il suo status di testa di serie facendosi largo in maniera convincente fino ai quarti di finale grazie alle nette vittorie sulla padrona di casa Madina Kaisinova (due yuko) e sulla belga Gabrielle Bouvier (ippon).

Tavano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli 38″ contro la rising star sudcoreana 19enne Hyeonji Lee (che ha raggiunto successivamente la finalissima), trovando però il riscatto immediato ai recuperi e travolgendo la brasiliana campionessa olimpica in carica Beatriz Souza (yuko e poi ippon). La judoka azzurra sfiderà nel pomeriggio ad armi pari la russa Mariia Ivanova con la ghiotta opportunità di centrare la prima medaglia mondiale della carriera.

Il match con in palio la medaglia d’oro vedrà salire sul tatami Hyeonjii Lee e la stella francese Romane Dicko per un combattimento che si preannuncia estremamente interessante e sulla carta non scontato. Da segnalare infine l’onorevole sconfitta dell’altra italiana in gara Erica Simonetti al primo turno contro la giapponese Mao Arai per somma di sanzioni.