Judo, Assunta Scutto cede lo scettro iridato a Koga: prima medaglia azzurra a Baku

L’Italia si sblocca al primo tentativo utile e conquista una preziosa medaglia d’argento con Assunta Scutto nella giornata inaugurale dei Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione in programma alla National Gymnastics Arena di Baku. La rassegna iridata si apre dunque positivamente per l’ambiziosa spedizione azzurra, che avrà a disposizione tante altre carte importanti nei prossimi giorni tra gare individuali ed il Team Event.

“Susy” non è riuscita nell’impresa di bissare il titolo ottenuto nel 2025 a Budapest, confermandosi però sul podio nella -48 kg per la quinta edizione consecutiva dei Campionati del Mondo a livello senior (su cinque partecipazioni dal 2022 in poi) e dimostrando di aver ritrovato lo status di big globale della categoria dopo una serie di gare negative e lo stop per l’operazione al gomito della scorsa primavera.

La 24enne napoletana, che può vantare nella sua bacheca anche un oro mondiale juniores, ha avuto la peggio in finale contro la formidabile atleta giapponese Wakana Koga (primo titolo iridato dopo un argento e tre bronzi), venendo sconfitta dopo 1’41” sulla micidiale combinazione O Uchi Gari-osaekomi che ha regalato alla nipponica lo yuko e successivamente l’ippon. Si prolunga dunque la serie negativa di Scutto con Koga (0-3) ed in generale con le rappresentanti del Giappone (0-7 tra le senior in carriera).

Podio completato in terza posizione dalla francese Shirine Boukli e dalla russa Sabina Giliazova, che si sono aggiudicate i due bronzi. Festa grande a Baku per il pubblico locale in seguito al trionfo di Ahmad Yusifov, che si è imposto nella -60 kg maschile regalando all’Azerbaigian la prima gioia della manifestazione dopo aver regolato in finale il kazako Sherzod Davlatov. Terzi il giapponese Ryuju Nagayama ed il georgiano Giorgi Sardalashvili.