Judo, Andrea Carlino eliminato all’esordio nei -60 kg dei Mondiali di Baku

Cala il sipario sulla fase eliminatoria della prima giornata dei Mondiali 2026 di judo. Sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan, sono andati in scena i primi confronti che hanno definito i qualificati al Final Block, in programma alle 16:00 italiane, nelle categorie dei -48 kg femminili e dei -60 kg maschili.

Per quanto riguarda gli uomini, in casa Italia spettava ad Andrea Carlino dare il massimo per avanzare il più possibile e provare a giocarsi qualcosa di importante nella sessione pomeridiana.

Sulla carta, il match contro il marocchino Ahmed Alaoui Cherifi sembrava alla portata dell’azzurro. Il riscontro sul tatami, però, ha raccontato una storia diversa. Il nordafricano ha infatti sorpreso il judoka italiano con un Tomoe-nage, che gli è valso lo Yuko dopo 3’25”. Un’azione rivelatasi decisiva per il successo del marocchino.

Alla fine, a giocarsi l’oro e l’argento saranno l’azero Ahmadi Yusifov, vincitore quest’anno del Grand Slam di Tashkent e medaglia di bronzo ai Campionati continentali di Tbilisi, e il kazako Sherzod Davlatov.

I più attesi, invece, saranno chiamati a contendersi il bronzo. Il riferimento è al giapponese Ryuju Nagayama, opposto al russo Ayub Bliev, e al georgiano Giorgi Sardalashvili, che affronterà il rappresentante di Cina Taipei, Yung Wei Yang.