Griglia di partenza F1, GP Singapore 2026: Verstappen in pole, Leclerc beffato, Antonelli davanti a Russell

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Singapore 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino della località asiatica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 11 ottobre, che si snoderà tra i muretti lungo la consueta distanza dei 300 chilometri, con il sempre concreto rischio di incidenti, bandiere rosse e ingressi della safety car.

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Singapore, firmando il giro veloce in 1:31.373 al volante della propria Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo si è confermato ai massimi livelli dopo aver vinto la Sprint Race del massimo ed è riuscito a mettere il naso davanti alle due Ferrari: Charles Leclerc si è dovuto inchinare per 54 millesimi, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della terza piazzola con un distacco di 0.123 dall’olandese.

Il britannico aprirà la seconda fila, affiancato da Kimi Antonelli: il leader del Mondiale, che svetta in classifica con un margine di 89 punti su Russell, sta cercando di limitare i danni in un fine settimana difficile con il nuovo pacchetto di sviluppo della Mercedes ed è riuscito a meritarsi la quarta posizione con un ritardo di 0.189 dalla vetta.

Il ventenne bolognese ha fatto meglio del proprio compagno di squadra: George Russell è soltanto sesto, tra le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. In top-10 figurano anche la Alpine di Pierre Gasly (ottavo) e le Racing Bulls di Liam Lawson (nono) e Arvid Lindblad (decimo). Di seguito la griglia di partenza del GP di Singapore 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Gabriel Bortoleto (Audi)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Isack Hadjar (Red Bull)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2026

Q3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:31.373 5

2 Charles Leclerc Ferrari +0.054 5

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.123 6

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.189 6

5 Lando Norris McLaren +0.339 6

6 George Russell Mercedes +0.374 5

7 Oscar Piastri McLaren +0.487 6

8 Pierre Gasly Alpine +0.852 6

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.996 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.408 7

Q2

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.529 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.110 3

3 Lando Norris McLaren +0.366 4

4 Charles Leclerc Ferrari +0.424 3

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.550 4

6 George Russell Mercedes +0.683 3

7 Oscar Piastri McLaren – – 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.790 4

9 Arvid Lindblad Racing Bulls – – 5

10 Pierre Gasly Alpine +1.073 4

11 Nico Hulkenberg Audi +1.255 7

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.379 4

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.794 5

14 Carlos Sainz Williams +1.997 4

15 Gabriel Bortoleto Audi +2.129 6

16 Franco Colapinto Alpine +2.258 5

Q1

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:32.429 2

2 Charles Leclerc Ferrari +0.345 2

3 Lando Norris McLaren +0.346 2

4 Liam Lawson Racing Bulls +0.456 2

5 Oscar Piastri McLaren +0.647 2

6 Nico Hulkenberg Audi +0.718 4

7 Pierre Gasly Alpine +0.753 2

8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.812 1

9 Franco Colapinto Alpine +0.832 3

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.859 3

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.927 2

12 Kimi Antonelli Mercedes +1.172 2

13 George Russell Mercedes +1.188 1

14 Carlos Sainz Williams +1.345 2

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.374 3

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.740 3

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.794 3

18 Alexander Albon Williams +1.860 2

19 Lance Stroll Aston Martin +2.517 3

20 Sergio Perez Cadillac +2.694 2

21 Valtteri Bottas Cadillac +3.555 2

22 Isack Hadjar Red Bull Racing – – 2