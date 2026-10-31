Griglia di partenza F1, GP Messico 2026: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez a Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 1° novembre, che si snoderà su un tracciato molto veloce sulla distanza dei 300 chilometri.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Messico 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP MESSICO F1 2026

Q3

Q2

Q1

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:17.341 2

2 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.044 3

3 Charles Leclerc Ferrari +0.165 2

4 Oscar Piastri McLaren +0.318 2

5 George Russell Mercedes +0.318 2

6 Gabriel Bortoleto Audi +0.386 4

7 Lando Norris McLaren +0.392 2

8 Nico Hulkenberg Audi +0.527 4

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.577 3

10 Max Verstappen Red Bull Racing +0.601 2

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.742 4

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.756 2

13 Pierre Gasly Alpine +0.853 3

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.869 2

15 Franco Colapinto Alpine +1.176 3

16 Carlos Sainz Williams +1.180 3

17 Alexander Albon Williams +1.289 3

18 Fernando Alonso Aston Martin +1.567 1

19 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.617 3

20 Lance Stroll Aston Martin +1.731 2

21 Sergio Perez Cadillac +1.764 3

22 Valtteri Bottas Cadillac +2.511 3

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2026

17. Alexander Albon (Williams)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Ryo Hirakawa (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)