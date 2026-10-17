Gli USA perdono Hezly Rivera! N.1 infortunata ai Mondiali di ginnastica artistica: scelta la sostituta e nuova squadra

Gli USA perdono un elemento di notevole spessore alla vigilia del turno di qualificazione con cui apriranno la propria avventura ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. Hezly Rivera si è infatti infortunata durante l’allenamento e non potrà essere della partita alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), dove la corazzata a stelle e strisce è attesa alle ore 16.00 di domenica 18 ottobre, nella prima suddivisione con partenza al corpo libero.

Quella che poteva essere considerata la punta di diamante della rosa americana ha accusato un problema alla caviglia sinistra e ha dovuto alzare bandiera bianca. La 18enne del New Jersey conquistò la medaglia d’oro nella gara a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove era la più giovane atleta in assoluto della spedizione statunitense in terra francese. L’allieva di Valeri Liukin, fresca di titolo all-around ai Campionati Nazionali, avrebbe partecipato alla rassegna iridata per la prima volta in carriera.

Hezly Rivera è stata sostituita da Dulcy Caylor, classe 2007 di non primissimo spicco per il livello medio a cui sono abituati oltreoceano: lo scorso anno fu tredicesima nel concorso generale individuale ai Mondiali di Jakarta ed è reduce dal sesto posto sul giro completo ai Campionati Nazionali. La capitana sarebbe dovuta essere Jade Carey, 26enne con due ori olimpici nel palmares, ma non sarà della partita a differenza di quanto annunciato nella lista di iscrizione.

Gli USA non perdono una gara a squadre ai Mondiali dal 2010, riusciranno a prolungare la propria striscia vincente? Oltre a Caylor, le titolari saranno Skye Blakely, Charleigh Bullock, Claire Pease e Reese Esponda. Inizieranno la gara al corpo libero, nella suddivisione con la Germania (dal volteggio), la Romania (dalle parallele asimmetriche) e un gruppo misto.