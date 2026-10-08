Ginnastica artistica, Targhetta e Abbadini guidano l’Italia ai Mondiali: gli azzurri convocati, c’è un ballottaggio

Giuseppe Cocciaro, CT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Gli azzurri cercheranno di distinguersi nella rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre che conquisteranno la medaglia nel team event si meriteranno con largo anticipo il biglietto per i Giochi e potranno prenotare il volo per la California.

Il Commissario Tecnico ha selezionato sei elementi: cinque saranno titolari e uno coprirà il ruolo di riserva, la composizione del quintetto verrà svelata a ridosso del turno di qualificazione, che i Moschettieri disputeranno domenica 18 ottobre (ore 10.00). Dopo essere saliti sul podio ai recenti Europei, si proverà a distinguersi anche nella competizione più importante di questa annata agonistica e a trovare una nuova dimensione nel massimo panorama internazionale.

Gabriele Targhetta andrà a caccia di una medaglia al cavallo con maniglie dopo essersi laureato Campione d’Europa e sarà uno dei fari della squadra, il cui capitano sarà Yumin Abbadini, solido generalista con buoni picchi tra sbarra e cavallo. Simone Speranza sarà alla sua prima presenza ai Mondiali assoluti dopo essersi distinto a livello giovanile e potrà essere una buona carta tra corpo libero e anelli.

Nicolò Vannucchi ha i mezzi per esprimersi al meglio tra volteggio e quadrato. In rosa il buon Mario Macchiati, capace di garantire un’ottima solidità, e il giovane Riccardo Villa. Non sono stati selezionati Carlo Macchini (specialista alla sbarra), Tommaso Brugnami (presente ai Giochi del Mediterraneo e in World Challenge Cup, ma non ancora al meglio) e l’esperto Lorenzo Minh Casali. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali di ginnastica artistica 2026.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Yumin Abbadini

Mario Macchiati

Simone Speranza

Gabriele Targhetta

Nicolò Vannucchi

Riccardo Villa