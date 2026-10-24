Artistica
Ginnastica artistica, startlist finali di specialità: ordini di rotazione ai Mondiali, tre italiani per la gloria
Oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.00) andranno in scena le prime finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) verranno messi in palio ben cinque titoli! Si incomincerà con il corpo libero e poi si proseguirà con volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.
L’Italia punta in alto con tre elementi: Gabriele Targhetta sarà tra i grandissimi favoriti per le medaglie al cavallo, attrezzo su cui si è laureato Campione d’Europa un paio di mesi fa; Elisa Iorio e Giulia Perotti proveranno a giocarsela alle parallele asimmetriche, dove l’algerina Kaylia Nemour è la grande favorita della vigilia.
Al volteggio se la giocheranno la brasiliana Rebeca Andrade, la sudcoreana Seojeong Yeo e la statunitense Claire Pease. Al corpo libero riflettori puntati sul russo Arsenii Dukhno, con il filippino Carlos Yulo e l’israeliano Artem Dolgopyat alla finestra. Il cinese Xingyu Lan sarà in pole position agli anelli, ma attenzione al russo Ilia Zaika e al britannico Courtney Tulloch. Di seguito la startlist e gli ordini di rotazione delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica.