Ginnastica artistica, proseguono le qualificazioni femminili ai Mondiali: startlist e ordini rotazione (19 ottobre)

La terza giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica segnerà la conclusione del turno di qualificazione femminile: si incomincerà alle ore 09.30 di lunedì 19 ottobre, sulla pedana della AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), dove ci sarà spazio per le ultime sette suddivisioni sulle dieci in programma. Il turno preliminare si chiuderà alle ore 22.30 cerca e avremo il quadro completo delle ammesse alle varie finali (8 squadre, 24 all-arounder, 8 per i singoli atti conclusivi di specialità).

L’Italia osserverà con attenzione per conoscere il proprio destino: le Fate sono seconde nel team event e hanno ipotecato il passaggio del turno, molto vicino anche per Elisa Iorio alle parallele asimmetriche e Manila Esposito alla trave, la campana può sperare al corpo libero e Giulia Perotti ha buone carte sugli staggi e incrocia le dita sui 10 cm. Saranno diverse le big da seguire in una maratona di quattordici ore che appassionerà gli amanti della Polvere di Magnesio.

Si incomincerà alle ore 09.30 con un gruppo di basso rilievo (Bielorussia e Svezia), ma già alle ore 11.05 ci sarà da divertirsi con l’attesissima algerina Kaylia Nemour. A seguire un crescendo di emozioni: la Francia alle ore 12.40, la Gran Bretagna alle ore 16.00, il Canada e la Russia (priva di Angelina Melnikova) alle ore 17.35, il Brasile di Rebeca Andrade alle ore 19.35 e la quotatissima Cina alle ore 21.10. Conclusione prevista attorno alle ore 22.30. Di seguito startlist e ordini di rotazione.