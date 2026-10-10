Ginnastica artistica, le suddivisioni e gli ordini di rotazione dei Mondiali: accoppiamenti e attrezzi dell’Italia

L’Italia punta ad essere protagonista ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Le qualificazioni previste nei primi tre giorni di gara serviranno a definire le otto squadre ammesse alle finali della gara a squadre, dove verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, i ventiquattro atleti che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale e gli otto meritevoli di disputare gli atti conclusivi di specialità.

La nostra Nazionale punta a confermarsi nell’elite della Polvere di Magnesio e potrà provare a lottare per il tagliando a cinque cerchi con le Fate, anche se ben lontane dalla formazione al completo. L’Italia gareggerà domenica 18 ottobre con entrambe le formazioni: ma quale sarà la composizione delle suddivisioni e quale sarà l’ordine di salita che i nostri portacolori dovranno adottare durante il turno preliminare, i cui risultati determineranno l’intero prosieguo della competizione?

Gli uomini del DT Giuseppe Cocciaro saranno impegnati nella quinta di sei suddivisioni, alle ore 10.00: partiranno al cavallo con maniglie e gireranno con Belgio, Cina, Spagna e due gruppi misti. Le ragazze del DT Enrico Casella gareggeranno nella terza di ben dieci suddivisioni, alle ore 19.40: partiranno alle parallele asimmetriche con il Messico e due gruppi misti), in chiusura della prima giornata e con poi tutto il lunedì da seguire per conoscere la propria sorte.

SORTEGGIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

FEMMINILE

SUDDIVISIONE 1, il 18 ottobre alle 16.00: Germania, Romania, Stati Uniti, Gruppo misto 7.

SUDDIVISIONE 2, il 18 ottobre alle 17.50: Australia, Belgio, Giappone, Gruppo misto 10.

SUDDIVISIONE 3, il 18 ottobre alle 19.40: Italia, Messico, Gruppo misto 8, Gruppo misto 14.

SUDDIVISIONE 4, il 18 ottobre alle 09.30: Bielorussia, Svezia, Gruppo misto 2, Gruppo misto 6.

SUDDIVISIONE 5, il 19 ottobre alle 11.05: Algeria, Argentina, Ucraina, Gruppo misto 9.

SUDDIVISIONE 6, il 19 ottobre alle 12.40: Francia, Malesia, Gruppo misto 3, Gruppo misto 4.

SUDDIVISIONE 7, il 19 ottobre alle 16.00: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2.

SUDDIVISIONE 8, il 19 ottobre alle 17.35: Canada, Russia, Spagna, Gruppo misto 11.

SUDDIVISIONE 9, il 19 ottobre alle 19.35: Brasile, Svizzera, Gruppo misto, Gruppo misto 13.

SUDDIVISIONE 10, il 19 ottobre alle 21.10: Cina, Corea del Sud, Gruppo misto 1, Gruppo misto 5.

MASCHILE

SUDDIVISIONE 1, il 17 ottobre alle 10.00: Brasile, Canada, Cina Taipei, Francia, Gruppo misto 5, Gruppo misto 8.

SUDDIVISIONE 2, il 17 ottobre alle 12.10: Cipro, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2;

SUDDIVISIONE 3, il 17 ottobre alle 16.00: Colombia, Egitto, Paesi Bassi, Ungheria, Gruppo misto 2, Gruppo misto 7;

SUDDIVISIONE 4, il 17 ottobre alle 20.10: Australia, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, Gruppo misto 1, Gruppo misto 9;

SUDDIVISIONE 5, il 18 ottobre alle 10.00: Belgio, Cina, Italia, Spagna, Gruppo misto 3, Gruppo misto 6.

SUDDIVISIONE 6, il 18 ottobre alle 12.10: Germania, Israele, Kazakistan, Svizzera, Gruppo misto 4, Gruppo misto 10.