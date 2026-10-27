Ginnastica artistica, Italia protagonista al Memorial Gander: svelati i partecipanti dopo i Mondiali

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica hanno chiuso la stagione della Polvere di Magnesio per quanto riguarda i grandi eventi, ma all’orizzonte ci saranno alcune gare di contorno che permetteranno agli atleti di mettersi in mostra senza particolari pressioni e di concludere l’annata agonistica in totale leggerezza, per poi concentrarsi sulla lunga preparazione che condurrà al 207.

Il calendario propone, come di consueto, un paio di manifestazioni in Svizzera, ormai diventate delle vere e proprie classiche di un giorno: giovedì 5 novembre andrà in scena il Memorial Arthur Gander a Chiasso mentre sabato 7 novembre ci sarà spazio per la Swiss Cup. Gli organizzatori del Gander hanno svelato alcuni partecipanti, tra cui la coppia che rappresenterà l’Italia.

Elisa Iorio e Yumin Abbadini saranno in gara a Chiasso, salvo cambi di formazione che potrebbero avere luogo nel corso della settimana. La 23enne modenese e il 25enne bergamasco, che fanno coppia anche nella vita privata, si rimetteranno in gioco dopo aver partecipato alla rassegna iridata e aver disputato due finali di specialità (lei ottava alle parallele asimmetriche, lui ottavo alla sbarra).