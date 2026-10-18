Ginnastica artistica, i qualificati alle finali maschili dei Mondiali: l’Italia si regala tre gioie

A Rotterdam (Paesi Bassi) sono andate in scena le qualificazioni maschili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’Italia ha conquistato il pass per due finali di specialità: Gabriele Targhetta ha rispettato il pronostico della vigilia e si è meritato l’approdo all’atto conclusivo al cavallo con maniglie grazie al terzo punteggio del turno preliminare, mentre Yumin Abbadini ha stupito alla sbarra e si è garantito l’ingresso tra i pretendenti al podio grazie all’ottavo accredito.

Il ventenne brianzolo ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia e regalare un alloro alla delegazione tricolore impegnata alla AHOY Arena, mentre il 25enne bergamasco proverà a distinguersi in un contesto altamente competitivo e a raccogliere un piazzamento degno di nota. L’appuntamento con Targhetta è per sabato pomeriggio, mentre Abbadini gareggerà domenica pomeriggio, tre giorni dopo aver preso parte alla finale del concorso generale individuale con il tredicesimo punteggio.

L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla finale della gara a squadre: i Moschettieri hanno terminato al nono posto, eliminati per appena 232 millesimi in difetto rispetto alla Colombia. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro non saranno in gara martedì sera, quando il Giappone partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti di Gran Bretagna, Cina e USA. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i qualificati alle finali maschili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

QUALIFICATI FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

GARA A SQUADRE

1. Giappone 254.529

2. Gran Bretagna 251.460

3. Russia 249.162

4. Cina 247.493

5. USA 245.961

6. Svizzera 244.430

7. Paesi Bassi 242.995

8. Colombia 242.727

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Shinnosuke Oka (Giappone) 85.098

2. Daiki Hashimoto (Giappone) 84.632

3. Arsenii Dukhno (Russia) 83.866

5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 83.698

6. Haonan Yang (Cina) 83.464

7. Illia Kovtun (Croazia) 83.099

8. Joe Fraser (Gran Bretagna) 83.065

9. Angel Barajas (Colombia) 83.831

10. Camilo Vera (Colombia) 82.764

11. Frederick Richard (USA) 82.098

12. Daniel Marinov (Russia) 81.564

13. Yumin Abbadini (Italia) 81.065

14. Florian Langenegger (Svizzera) 80.599

15. Noe Seifert (Svizzera) 80.598

16. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 80.264

17. Nurtan Idrissov (Kazakhstan) 79.665

18. Elijah Faverus (Paesi Bassi) 79.466

21. Anthony Mansard (Francia) 79.199

22. Victor Martinez (Belgio) 79.063

23. Nael Sakouhi (Francia) 78.999

24. Danila Leykin (USA) 78.998

25. Samuel Zakutney (Canada) 78.764

26. Timo Eder (Germania) 78.465

27. Jermain Gruenberg (Paesi Bassi) 78.432

Non ammessi per la regola dei passaporti: Shohei Kawakami (Giappone) quarto con 83.699; Savelii Sieedin (Russia) 19mo con 79.331; Matteo Giubellini (Svizzera) 20mo con 79.299.

CORPO LIBERO

1. Arsenii Dukhno (Russia) 14.700

2. Carlos Yulo (Filippine) 14.500

3. Artem Dolgopyat (Israele) 14.300

4. Frederick Richard (USA) 14.233

5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.133

6. Yahor Sharamkou (Bielorussia) 14.100

7. Noam Berkovich (Israele) 14.033

7. Ryosuke Doi (Giappone) 14.033

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Hamlet Manukyan (Armenia) 14.933

2. Nariman Kurbanov (Kazakhstan) 14.866

3. Gabriele Targhetta (Italia) 14.833

4. Mamikon Khachatryan (Armenia) 14.733

5. Patrick Hoopes (USA) 14.666

6. Woong Hur (Corea del Sud) 14.633

7. Kilan van der Aa (Belgio) 14.600

8. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.533

ANELLI

1. Xingyu Lan (Cina) 14.733

2. Ilia Zika (Russia) 14.533

3. Courtney Tulloch (Gran Bretagna) 14.500

4. Artur Avetisyan (Armenia) 14.233

5. Mehmet Aybert Kosak (Turchia) 14.233

6. Glen Cuyle (Belgio) 14.100

7. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.066

8. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.033

VOLTEGGIO

1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.633

2. Artur Davtyan (Armenia) 14.633

3. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.450

4. Arsenii Dukhno (Russia) 14.350

5. Shohei Kawakami (Giappone) 14.283

6. Carlos Yulo (Filippine) 14.266

7. Sebastian Sponevik (Norvegia) 14.233

8. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.216

PARALLELE PARI

1. Jingyuan Zou (Cina) 15.466

2. Illia Kovtun (Croazia) 14.900

3. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.866

4. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.800

6. Daniel Marinov (Russia) 14.700

7. Arsenii Dukhno (Russia) 14.600

8. Noe Seifert (Svizzera) 14.600

9. David Rumbutis (Svezia) 14.500

Non ammesso per la regola dei passaporti: Shohei Kawakami (Giappone), quinto con 14.800.

SBARRA

1. Shohei Kawakami (Giappone) 14.600

2. Chia-Hung Tang (Cina Taipei) 14.566

3. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.500

4. Jesse Moore (Australia) 14.366

5. Angel Barajas (Colombia) 14.333

6. Sergei Naidin (Russia) 14.233

7. Camilo Vera (Colombia) 14.166

8. Yumin Abbadini (Italia) 14.166