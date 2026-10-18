Artistica
Ginnastica artistica, i qualificati alle finali maschili dei Mondiali: l’Italia si regala tre gioie
A Rotterdam (Paesi Bassi) sono andate in scena le qualificazioni maschili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’Italia ha conquistato il pass per due finali di specialità: Gabriele Targhetta ha rispettato il pronostico della vigilia e si è meritato l’approdo all’atto conclusivo al cavallo con maniglie grazie al terzo punteggio del turno preliminare, mentre Yumin Abbadini ha stupito alla sbarra e si è garantito l’ingresso tra i pretendenti al podio grazie all’ottavo accredito.
Il ventenne brianzolo ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia e regalare un alloro alla delegazione tricolore impegnata alla AHOY Arena, mentre il 25enne bergamasco proverà a distinguersi in un contesto altamente competitivo e a raccogliere un piazzamento degno di nota. L’appuntamento con Targhetta è per sabato pomeriggio, mentre Abbadini gareggerà domenica pomeriggio, tre giorni dopo aver preso parte alla finale del concorso generale individuale con il tredicesimo punteggio.
L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla finale della gara a squadre: i Moschettieri hanno terminato al nono posto, eliminati per appena 232 millesimi in difetto rispetto alla Colombia. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro non saranno in gara martedì sera, quando il Giappone partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti di Gran Bretagna, Cina e USA. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i qualificati alle finali maschili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.
QUALIFICATI FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA
GARA A SQUADRE
1. Giappone 254.529
2. Gran Bretagna 251.460
3. Russia 249.162
4. Cina 247.493
5. USA 245.961
6. Svizzera 244.430
7. Paesi Bassi 242.995
8. Colombia 242.727
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)
1. Shinnosuke Oka (Giappone) 85.098
2. Daiki Hashimoto (Giappone) 84.632
3. Arsenii Dukhno (Russia) 83.866
5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 83.698
6. Haonan Yang (Cina) 83.464
7. Illia Kovtun (Croazia) 83.099
8. Joe Fraser (Gran Bretagna) 83.065
9. Angel Barajas (Colombia) 83.831
10. Camilo Vera (Colombia) 82.764
11. Frederick Richard (USA) 82.098
12. Daniel Marinov (Russia) 81.564
13. Yumin Abbadini (Italia) 81.065
14. Florian Langenegger (Svizzera) 80.599
15. Noe Seifert (Svizzera) 80.598
16. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 80.264
17. Nurtan Idrissov (Kazakhstan) 79.665
18. Elijah Faverus (Paesi Bassi) 79.466
21. Anthony Mansard (Francia) 79.199
22. Victor Martinez (Belgio) 79.063
23. Nael Sakouhi (Francia) 78.999
24. Danila Leykin (USA) 78.998
25. Samuel Zakutney (Canada) 78.764
26. Timo Eder (Germania) 78.465
27. Jermain Gruenberg (Paesi Bassi) 78.432
Non ammessi per la regola dei passaporti: Shohei Kawakami (Giappone) quarto con 83.699; Savelii Sieedin (Russia) 19mo con 79.331; Matteo Giubellini (Svizzera) 20mo con 79.299.
CORPO LIBERO
1. Arsenii Dukhno (Russia) 14.700
2. Carlos Yulo (Filippine) 14.500
3. Artem Dolgopyat (Israele) 14.300
4. Frederick Richard (USA) 14.233
5. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.133
6. Yahor Sharamkou (Bielorussia) 14.100
7. Noam Berkovich (Israele) 14.033
7. Ryosuke Doi (Giappone) 14.033
CAVALLO CON MANIGLIE
1. Hamlet Manukyan (Armenia) 14.933
2. Nariman Kurbanov (Kazakhstan) 14.866
3. Gabriele Targhetta (Italia) 14.833
4. Mamikon Khachatryan (Armenia) 14.733
5. Patrick Hoopes (USA) 14.666
6. Woong Hur (Corea del Sud) 14.633
7. Kilan van der Aa (Belgio) 14.600
8. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.533
ANELLI
1. Xingyu Lan (Cina) 14.733
2. Ilia Zika (Russia) 14.533
3. Courtney Tulloch (Gran Bretagna) 14.500
4. Artur Avetisyan (Armenia) 14.233
5. Mehmet Aybert Kosak (Turchia) 14.233
6. Glen Cuyle (Belgio) 14.100
7. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.066
8. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.033
VOLTEGGIO
1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.633
2. Artur Davtyan (Armenia) 14.633
3. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.450
4. Arsenii Dukhno (Russia) 14.350
5. Shohei Kawakami (Giappone) 14.283
6. Carlos Yulo (Filippine) 14.266
7. Sebastian Sponevik (Norvegia) 14.233
8. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.216
PARALLELE PARI
1. Jingyuan Zou (Cina) 15.466
2. Illia Kovtun (Croazia) 14.900
3. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.866
4. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.800
6. Daniel Marinov (Russia) 14.700
7. Arsenii Dukhno (Russia) 14.600
8. Noe Seifert (Svizzera) 14.600
9. David Rumbutis (Svezia) 14.500
Non ammesso per la regola dei passaporti: Shohei Kawakami (Giappone), quinto con 14.800.
SBARRA
1. Shohei Kawakami (Giappone) 14.600
2. Chia-Hung Tang (Cina Taipei) 14.566
3. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.500
4. Jesse Moore (Australia) 14.366
5. Angel Barajas (Colombia) 14.333
6. Sergei Naidin (Russia) 14.233
7. Camilo Vera (Colombia) 14.166
8. Yumin Abbadini (Italia) 14.166