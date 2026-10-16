Ginnastica artistica, come si schiera l’Italia per le qualificazioni ai Mondiali? Targhetta all’attacco, tre all-arounder. I quartetti

Il DT Giuseppe Cocciaro ha svelato la formazione per le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica maschile, che andranno in scena il 17-18 ottobre sulla pedana di Rotterdam (Paesi Bassi). Il turno preliminare determinerà le otto formazioni ammesse alla finale della gara a squadre (dove verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), le ventiquattro atlete che prenderanno parte all’atto conclusivo del concorso generale individuale e le otto finaliste nelle varie specialità.

La nostra Nazionale scenderà in pedana alle ore 10.00 di domenica 18 ottobre, impegnata nella quinta suddivisione delle sei in programma (bisognerà aspettare l’ora di pranzo per conoscere i verdetti conclusivi). Si adotterà il format 5-4-3: ogni Paese schiererà cinque atleti, quattro saliranno su ogni attrezzo e soltanto i migliori tre punteggi verranno conteggiati per la logica di squadra. La nostra Nazionale cercherà di qualificarsi alla finale a squadre e si giocherà una grande carte da medaglia sul fronte individuale.

Gabriele Targhetta si presenterà all’appuntamento da Campione d’Europa al cavallo con maniglie e andrà a caccia del bersaglio grosso anche in questa occasione. Il capitano Yumin Abbadini, l’esperto Mario Macchiati e l’esordiente Simone Speranza saranno impegnati su tutti gli attrezzi, ma tutti con le rispettive peculiarità: Speranza eseguirà i due salti al volteggio per meritarsi la finale e sarà un fattore anche agli anelli e al corpo libero, Yumin cercherà di distinguersi alla sbarra e al cavallo. Nicolò Vannucchi avrà un peso specifico non indifferente al quadrato e alla tavola.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Cavallo con maniglie: Macchiati, Abbadini, Targhetta, Speranza.

Anelli: Macchiati, Abbadini, Vannucchi, Speranza.

Volteggio: Abbadini, Macchiati, Vannucchi, Speranza (due salti).

Parallele pari: Abbadini, Vannucchi, Macchiati, Speranza.

Sbarra: Vannucchi, Macchiati, Abbadini, Speranza.

Corpo libero: Macchiati, Abbadini, Vannucchi, Speranza.