Ginnastica artistica, chi parteciperà ai Mondiali? La lista degli iscritti e la entry-list: parterre di stelle

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre e metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre che saliranno sul podio nel team event si qualificheranno ai Giochi con un paio di anni di anticipo. Dopo l’appuntamento in versione non integrale di Jakarta, la rassegna iridata tornerà nella sua veste completa, che prevede le prove a squadre, la gara che premia la caratura e la profondità del movimento ginnico di ogni Nazione.

L’Italia cercherà di ben figurare con entrambe le squadre: la compagine femminile sarà guidata dalla capitana Manila Esposito e dalla veterana Elisa Iorio, spalleggiate da Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli; tra gli uomini riflettori puntati su Gabriele Targhetta dopo il trionfo continentale al cavallo con maniglie, affiancato dal capitano Yumin Abbadini e da nomi di ottimi qualità come Mario Macchiati, Simone Speranze, Nicolò Vannucchi e Riccardo Villa.

Sfilza di nomi di lusso per l’evento più importante della stagione: la russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo e d’Europa all-around) e la brasiliana Rebeca Andrade illumineranno la scena sul fronte femminile, con tanta curiosità sui nomi statunitensi emergenti in assenza di Simone Biles; da non perdere la corazzata cinese di Qiyuan Qiu, Xinyi Qin, Siyu Du, Qingqying Zhang, da seguire la Francia (priva di Melanie De Jesus Dos Santos), la Gran Bretagna (con Ruby Evans e Rebecca Downie).