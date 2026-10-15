Ginnastica artistica, ai Mondiali 2026 in palio le prime carte olimpiche: come funzionano le qualificazioni a Los Angeles 2028

L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. La rassegna iridata andrà in scena in Europa dopo la trasferta dello scorso anno in Asia, si snoderà nella sua versione completa (dunque con anche le gare a squadre, assenti nella kermesse post-olimpica) e il Bel Paese ricoprirà un ruolo primario, grazie a due quintetti di ottimo spessore tecnico, in grado di poter puntare ai vertici internazionali.

La manifestazione segna l’inizio effettivo del cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: i Mondiali 2026 di ginnastica artistica avranno un peso specifico molto rilevante nel percorso di qualificazione ai Giochi, ormai lontani meno di due anni. Ma quali sono i criteri di ammissione alla rassegna a cinque cerchi e come funziona la marcia di avvicinamento verso la competizione più importante del quadriennio?

A Rotterdam verranno assegnati tre pass per genere: le squadre che saliranno sul podio nella finale del team event meriteranno il tagliando diretto per la California e quelle Nazioni avranno diritto di schierare la formazione completa a Los Angeles 2028, ovvero la squadra composta da cinque elementi. Per il resto sarà tutto rinviato ai Mondiali 2027 e a competizioni successive, ma entriamo ulteriormente nel dettaglio di un meccanismo abbastanza complesso.

Oltre alle medaglie della rassegna iridata ormai alle porte, le altre nove formazioni ammesse ai Giochi verranno stabilite ai Mondiali 2027 (dal 28 settembre al 6 ottobre a Chengdu, Cina): le migliori nove piazzate in qualifica, escluse le compagini già qualificate, potranno prenotare l’aereo per gli States. Alle Olimpiadi verranno ammesse 12 squadre per sesso, per un totale di 60 atleti. Il resto dei tagliandi a disposizione (36 per genere) sarà a disposizione degli individualisti e degli specialisti.

I primi tre Paesi esclusi dalla qualificazione con la squadra (di logica 13mo, 14mo e 15mo posto ai Mondiali 2027) avranno a disposizione un posto per individualisti. Altri posti a disposizione (14 per le donne e 8 per gli uomini) verranno assegnati a titolo nominale attraverso la classifica delle qualificazioni all-around della medesima rassegna iridata.

Sempre ai Mondiali 2027, un posto verrà assegnato al miglior atleta per ciascuna finale di specialità (4 femminili, 6 maschili) non ancora ammessi ai Giochi: se non ci sono candidati, si andrà a ripescare i risultati delle qualificazioni su quell’attrezzo. Altri posti (12 per gli uomini, 8 per le donne) verranno messi in palio attraverso la Coppa del Mondo 2028 (i migliori due per ogni classifica di specialità).

Altri 10 posti (5 per sesso) saranno assegnati attraverso le qualifiche del concorso generale dei cinque campionati continentali del 2028 (uno per area geografica). Restano in ballo due posti (uno per sesso): verranno assegnati tramite wild-card dalla Tripartite Commission, solitamente a Paesi emergenti e poco rappresentati ai Giochi in generale.