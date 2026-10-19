Ginnastica artistica, 3 nuovi elementi candidati al Codice dei Punteggi: Bullock e Visser in luce ai Mondiali

Tre nuovi elementi potrebbero essere aggiunti al Codice dei Punteggi, il regolamento di riferimento per la Polvere di Magnesio. I movimenti verranno ufficialmente riconosciuti se verranno regolarmente eseguiti durante i Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Si tratta di tre sviluppi femminili, che entreranno nella ribattezzata Bibbia dell’Artistica con il nome di chi li ha ideati ed esibiti per prima in un contesto di gara internazionale.

Spiccano due proposte di valore E (0.5 punti di difficoltà per l’esecuzione): “un clear pike circle indietro con mezzo giro” della statunitense Charleigh Bullock alle parallele asimmetriche” e “una tripla pirouette con gambe sull’orizzontale” dell’olandese Naomi Visser al corpo libero. La statunitense Reese Esponda ha proposto una semplicissima A (0.1 potenziale nel D Score) con un “free roundoff con due piedi” al corpo libero: può entrare nel Codice ma non il suo nome (serve almeno una C per guadagnarsi questo diritto).

World Gymnastics ha puntualizzato di avere ricevuto cinque richieste di valutazione a questi Mondiali, ma soltanto tre avevano i crismi per guadagnarsi il diritto di essere riportati nel Codice, visto che gli altri due erano già esistenti. Non ci sono novità sul fronte maschile. Oggi si concluderanno le qualificazioni femminili, poi spazio all’assegnazione delle medaglie: martedì e mercoledì le finali della gara a squadre, giovedì e venerdì gli all-around, nel weekend le finali di specialità.