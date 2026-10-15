George Russell, un’altra penalità all’orizzonte: il britannico potrebbe pagare ancora…

La corona mondiale si allontana, mentre i problemi tecnici continuano a complicare i piani. George Russell lascia Singapore con un sesto posto conquistato rimontando dalla 19ª posizione, ma il distacco da Andrea Kimi Antonelli resta pesantissimo: 102 punti con appena sei gare ancora da disputare.

A preoccupare il britannico è anche la power unit Mercedes. L’introduzione del motore aggiornato con sistema ADUO potrebbe arrivare a Las Vegas, dove Russell non esclude un’ulteriore penalità in griglia. “Una nuova penalità prima o poi accadrà“, ha ammesso, confidando nella possibilità di scegliere un circuito favorevole ai sorpassi.

Intanto, gli equilibri in pista sono cambiati. Dopo aver dominato gran parte della stagione, Mercedes deve fare i conti con una Red Bull sempre più competitiva. Russell chiede quindi interventi sulla monoposto per ritrovare prestazioni e continuità.

Con il titolo che sembra ormai fuori portata, l’obiettivo diventa proteggere il secondo posto: l’inglese ha 238 punti, nove in più di Lewis Hamilton, 17 su Max Verstappen e 23 su Charles Leclerc. La sfida iridata con Kimi Antonelli è ai limiti dell’impossibile, ma difendere la posizione in classifica resta una priorità.