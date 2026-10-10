George Russell si gira sull’acqua e sbatte contro il muro! Era in testa a Singapore, Antonelli allunga nel Mondiale

George Russell si trovava al comando della Sprint Race del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 in corso di svolgimento sul circuito cittadino della località asiatica. Il pilota della Mercedes si era reso protagonista di un’ottima partenza dalla seconda piazzola sul bagnato ed era riuscito a sopravanzare Max Verstappen, il cui scatto dalla pole position non era stato dei migliori sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta in precedenza (lo start era stato ritardato di oltre mezzora).

Il britannico guidava il gruppo davanti a Verstappen e a Lewis Hamilton, protagonista di uno scatto formidabile, caratterizzato da ben tre posizioni guadagnate al volante della Ferrari. In chiusura del primo giro, mentre stava affrontando l’ultima curva che immetteva sul rettilineo principale, George Russell ha preso il cordolo esterno e, complice una patina di acqua, si è girato con la sua vettura ed è andato a sbattere contro il muro di sinistro del rettifilo, gettando alle ortiche una ghiotta occasione.

Il britannico è stato costretto al ritiro ed è sceso dalla propria monoposto, mentre i commissari mandavano in pista la safety car, a guidare la gara davanti a Verstappen e Hamilton. Il secondo nella classifica generale del Mondiale marca un altro pesante zero dopo i problemi avuti settimana scorsa con la power unit in Malesia e Kimi Antonelli, leader della graduatoria con 84 punti di vantaggio sul compagno di squadra, ha allungato ulteriormente in graduatoria.

Il 20enne bolognese ha chiuso in quarta posizione dietro a Verstappen, Hamilton, Leclerc e ora primeggia in classifica con 89 lunghezze di margine sul proprio compagno di squadra. La safety car è rimasta in pista per un paio di giri, ma poi è dovuta subito rientrare perché si è fermato Franco Colapinto con la sua Alpine. La gara si è snodata sulla distanza di 20 giri e ha preceduto le qualifiche per il Gran Premio di domani.

INCIDENTE GEORGE RUSSELL