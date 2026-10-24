Gabriele Targhetta festeggia l’argento: “Gli armeni mi spronano, in testa fino all’ultimo”. Toccante dedica a Bonicelli

Sabato memorabile per Gabriele Targhetta, che ha conquistato la medaglia d’argento al cavallo con maniglie ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: primo podio iridato in carriera per il ventenne brianzolo, che due mesi fa aveva trionfato in campo continentale in quel di Zagabria e che oggi è stato beffato per appena 67 millesimi dall’armeno Hamlet Manukyan di fronte al pubblico che ha gremito gli spalti della AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi).

Il Campione d’Europa ha espresso il proprio entusiasmo ai microfoni della Rai: “Devo ancora riuscire a capire cos’è successo. Sono partito per primo in una finale tanto competitiva, ho fatto il mio esercizio, sono stato in prima posizione fino all’armeno, che è tanto forte. Ho gareggiato con la legenda Hashimoto e tantissimi atleti forti al cavallo. Ho fatto il mio punteggio più alto dopo gli Europei e non posso che essere felice. Gli armeni mi spronano a fare meglio, è bello avere avversari così forti“.

Il nostro portacolori ha voluto fare una bella dedica: “Vorrei dedicare la medaglia ai ginnasti, a chi mi è stato accanto, al mio allenatore, alla squadra e ai compagni. Soprattutto un ragazzo che mi ha supportato: forza Bonni, siamo con te (si riferisce a Lorenzo Bonicelli, n.d.r.). Grazie anche alle Fiamme Oro, che hanno iniziato a darmi un supporto molto grande e infatti sto prendendo risultati“.

Gabriele Targhetta ha poi continuato ai microfoni federali: “Sono partito per primo in un palazzetto pienissimo di gente, non ho avuto tempo di abituarmi a questa bellissima atmosfera e già dovevo fare il mio esercizio. Ho cercato di non farmi distrarre, ho fatto il mio e poi si sono goduto lo spettacolo di questa finale di altissimo livello. Tutta al primo posto fino all’ultimo esercizio. Sto vivendo un sogno, devo ancora capire se è vero“.