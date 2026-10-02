F1, Verstappen parte a razzo nelle libere di Sepang. Avvio complicato per Antonelli

Max Verstappen parte forte a Sepang e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain (recupero dell’evento annullato a Sakhir) 2026, valevole come sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’37″520 il crono realizzato dall’olandese della Red Bull nel time-attack su gomma soft, dimostrandosi poi piuttosto competitivo anche nella breve simulazione di passo gara.

Seconda piazza a 383 millesimi per George Russell, veloce sul giro secco ma in difficoltà nel long-run con una Mercedes che introduce questo weekend in Malesia un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17. Riscontri positivi per Red Bull anche con il terzo posto di Isack Hadjar, nonostante un ampio distacco di 783 millesimi dal compagno di squadra.

Avvio discreto per la Ferrari, con Charles Leclerc quarto a 0.847 e Lewis Hamilton sesto a 1.070 mettendo in evidenza un ritmo non disprezzabile in ottica gara, mentre ha fatto tanta fatica il leader del campionato Kimi Antonelli attestandosi al quinto posto con un gap di 1.060 da Verstappen e quasi sette decimi dall’altra Mercedes di Russell.

Il ventenne italiano ha dovuto fare i conti con alcuni problemi nella gestione della parte elettrica della sua power unit, lamentando inoltre un set-up sbilanciato sulla sua monoposto. Indietro le McLaren (11° Oscar Piastri e 12° Lando Norris), come al solito nascoste al venerdì pur facendo intravedere un ottimo potenziale nella simulazione di passo gara.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:37.520

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.383

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.783

4. Charles LECLERC (Ferrari) +0.847

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +1.060

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.070

7. Pierre GASLY (Alpine) +1.195

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.586

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.677

10. Nico HULKENBERG (Audi) +1.691

11. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.756

12. Lando NORRIS (McLaren) +1.773

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +2.028

14. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.163

15. Esteban OCON (Haas F1 Team) +2.638

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.791

17. Alexander ALBON (Williams) +2.801

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.893

19. Franco COLAPINTO (Alpine) +3.011

20. Carlos SAINZ (Williams) +3.085

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.280

22. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.300