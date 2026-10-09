F1, Russell svetta nelle libere a Singapore davanti a Leclerc. Antonelli all’inseguimento

George Russell comincia bene il weekend in cui dovrà scontare la penalità per l’utilizzo di una power unit fresca (dopo il ritiro a Sepang) e firma il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’32″274 il crono firmato dall’inglese della Mercedes nella simulazione di qualifica con gomme soft sul circuito cittadino di Marina Bay.

Russell, che partirà dal fondo dello schieramento nella gara domenicale, spera di recitare un ruolo da protagonista almeno nella Sprint e sarà uno dei favoriti per la pole in vista della Sprint Qualifying prevista tra poche ore. Il 28enne nativo di King’s Lynn, al volante di una W17 equipaggiata con il vecchio pacchetto aerodinamico, ha preceduto di 198 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc e di 273 millesimi la McLaren di Lando Norris a parità di condizioni.

Non male anche Lewis Hamilton, quarto a 0.499 con l’altra Rossa facendo intravedere un potenziale notevole ma non completando il suo secondo time-attack con le morbide, mentre Oscar Piastri è quinto a 0.564 con la seconda MCL40. Una mescola di svantaggio per gli altri piloti dei top team, con Max Verstappen 6° a 0.732 su gomma media alla guida della Red Bull ed il leader iridato Kimi Antonelli 7° a 1.251 sulla Mercedes venendo però penalizzato dal traffico nel suo ultimo giro veloce.

L’asfalto era molto sporco e l’evoluzione della pista è stata enorme, inoltre le qualifiche Sprint andranno in scena in notturna con condizioni sicuramente diverse rispetto alla FP1. I valori potranno dunque cambiare, inoltre il format diminuisce il margine per eventuali errori soprattutto nella SQ3 in cui i big si giocheranno la pole su un giro secco.

CLASSIFICA FP1 GP SINGAPORE F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:32.274

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.198

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.273

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.499

5. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.564

6. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.732

7. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +1.251

8. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.449

9. Pierre GASLY (Alpine) +1.764

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.881

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.057

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +2.202

13. Esteban OCON (Haas F1 Team) +2.207

14. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.221

15. Carlos SAINZ (Williams) +2.377

16. Gabriel BORTOLETO (Audi) +2.462

17. Alexander ALBON (Williams) +2.531

18. Nico HULKENBERG (Audi) –

19. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.709

20. Lance STROLL (Aston Martin) +2.994

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.025

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.346