F1, risultati e classifica FP2 GP Bahrain a Sepang 2026: Leclerc al comando! Antonelli e Russell faticano

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Bahrain in Malesia, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sepang. Il monegasco si è distinto al volante della Ferrari, stampando un rimarchevole 1:37.528 che gli ha permesso di concludere la seconda sessione del venerdì al comando, precedendo di 99 millesimi la Red Bull di Isack Hadjar.

In terza posizione si è inserito Lando Norris, attardato di 0.137 con la McLaren, mentre in quarta piazza figura Max Verstappen: dopo aver primeggiato nella FP1 con la Red Bull, l’olandese è retrocesso di tre piazze e ha terminato con un distacco di 0.257 dalla vetta. Lewis Hamilton ha terminato al quinto posto con l’altra Ferrari, attardato di 0.305 dal proprio compagno di squadra.

Venerdì tutt’altro che semplice per le Mercedes, che sembrano non trovarsi a proprio agio su questo tracciato: Kimi Antonelli staziona in ottava piazza con un distacco di 0.532, il leader del Mondiale è stato preceduto di quattro centesimi dal compagno George Russell (settimo a 0.492). SestO posto per la McLaren di Oscar Piastri a 0.381, nona la Racing Bulls di Liam Lawson a 0.968. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 2 del GP del Bahrain in Malesia.

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP BAHRAIN IN MALESIA 2026

1 Charles Leclerc Ferrari 1:37.528 4

2 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.099 4

3 Lando Norris McLaren +0.137 4

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.257 2

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.305 4

6 Oscar Piastri McLaren +0.371 6

7 George Russell Mercedes +0.492 4

8 Kimi Antonelli Mercedes +0.532 6

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.968 4

10 Pierre Gasly Alpine +1.060 6

11 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.352 4

12 Gabriel Bortoleto Audi – – 6

13 Nico Hulkenberg Audi +1.581 5

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.833 5

15 Fernando Alonso Aston Martin +1.950 5

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.178 5

17 Carlos Sainz Williams +2.402 4

18 Lance Stroll Aston Martin +2.622 5

19 Valtteri Bottas Cadillac +2.658 4

20 Alexander Albon Williams +2.693 5

21 Sergio Perez Cadillac +3.410 5

22 Franco Colapinto Alpine +5.863 3