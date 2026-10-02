F1, risultati e classifica FP1 GP Bahrain a Sepang 2026: Verstappen in testa, criticità per Antonelli

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Bahrain in Malesia, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sepang. Il fuoriclasse olandese si è distinto al volante della Red Bull e ha stampato un perentorio 1:37.520, distaccando di 383 millesimi la Mercedes guidata da George Russell, fresco di vittoria in quel di Baku. Terzo posto per l’altra Red Bull guidata da Isack Hadjar, attardato di 0.783 dal compagno di squadra.

Kimi Antonelli ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di software e non è riuscito a esprimersi al meglio con la sua Mercedes, così il leader del Mondiale F1 ha chiuso in quinta posizione con un ritardo superiore al secondo nei confronti del proprio compagno di squadra, che lo insegue in classifica generale a 66 punti di distanza. Il ventenne bolognese si trova a 1.060 dal britannico e si colloca tra le Ferrari di Charles Leclerc (quarto a 0.847) e Lewis Hamilton (sesto a 1.070).

Alle spalle del britannico della Scuderia di Maranello si sono inserite la Alpine di Pierre Gasly (settimo a 1.195), le Racing Bulls di Liam Lawson (ottavo a 1.586) e Arvid Lindblad (nono a 1.677) e la Audi di Nico Hulkenberg (decimo a 1.691). Di seguito la classifica e i risultati delle prove libere 1 del GP del Bahrain in Malesia.

RISULTATI GP BAHRAIN A SEPANG F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:37.520 3

2 George Russell Mercedes +0.383 5

3 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.783 3

4 Charles Leclerc Ferrari +0.847 4

5 Kimi Antonelli Mercedes +1.060 5

6 Lewis Hamilton Ferrari +1.070 4

7 Pierre Gasly Alpine +1.195 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +1.586 5

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.677 5

10 Nico Hulkenberg Audi +1.691 6

11 Oscar Piastri McLaren +1.756 4

12 Lando Norris McLaren +1.773 3

13 Gabriel Bortoleto Audi +2.028 7

14 Fernando Alonso Aston Martin +2.163 4

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.638 6

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.791 6

17 Alexander Albon Williams +2.801 4

18 Lance Stroll Aston Martin +2.893 4

19 Franco Colapinto Alpine +3.011 6

20 Carlos Sainz Williams +3.085 6

21 Valtteri Bottas Cadillac +3.280 6

22 Sergio Perez Cadillac +3.300 5